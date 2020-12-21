Чоловіки помирають від коронавірусу частіше жінок – статистика

Згідно зі статистикою в базі даних Global Health 50/50, чоловіки від ускладнень коронавірусу вмирають набагато частіше, ніж жінки в більшості країн, звідки є дані.

Так, за станом на 30 листопада, понад три чверті летальних випадків припадало на чоловіків в Ємені, Бангладеші, Таїланді, Малаві та Нігерії, майже стільки ж в Афганістані і Пакистані, пише ВВС.

У Туреччині, Сербії, Киргизстані та Гонконгу цей показник становить близько 62%. Серед країн з найбільшою кількістю смертей від COVID-19, частка смертей чоловіків становить 64% в Індії і Мексиці, 58% в Бразилії і 54% в США. При цьому кількість заражень у людей обох статей однакова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у пацієнтів, які перехворіли на легку або середню форму коронавірусу, період відновлення легень становить до 2-3 місяців. Про це розповіла лікар-фтізіопульмонолог київської лікарні Анна Анікєєва.