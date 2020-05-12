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13 травня • оновлено в 00:44
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На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його: фото з місця подій

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У Винниках Львівської області чоловік захопив ресторан і погрожував підірвати гранату в приміщенні, поліція затримала його.

Інцидент стався 12 травня близько 19:30, повідомляється на сторінці Нацполіції області у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його

"До одного із закладів громадського харчування в місті Винники зайшов невідомий чоловік, який заявив, що у нього граната і він може її підірвати. Тоді в ресторані проводилися ремонтні роботи, тому всі, хто був у приміщенні, вийшли", – йдеться у повідомленні.

На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його

На місце прибули співробітники служб і підрозділів поліції області: експерти-вибухотехніки, спецназ, кінологи, слідчо-оперативна група.

На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його

Станом на вечір 12 травня правоохоронці проводили переговори на чолі з начальником поліції Львівської області Василем Віконським.

Пізніше вдалося затримати чоловіка, 27-річного львів'янина. Зброї або боєприпасів при ньому не було.

У результаті події постраждалих немає.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК. Проводиться слідство. Скоро суд обере запобіжний захід затриманому.

На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його
На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його
На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його
На Львівщині чоловік захопив ресторан і погрожував вибухом, поліція затримала його

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому в Одесі чоловік захопив суд і погрожував підірвати всіх гранатою. Правоохоронцям вдалося його знешкодити.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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