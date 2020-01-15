Чоловік забув надіти труси на пробіжку і пережив страшну пригоду зі своїм пенісом.

Він під ніком TrueHalfCrack написав відповідну історію на Reddit.

За його словами, 11 січня він вийшов на пробіжку, виявив, що не надів труси, але вирішив все-таки побігати, сподіваючись, що спортивні штани врятують його від холоду під час бігу, та й на вулиці було всього -2 градуси за Цельсієм.

"Приблизно на півдорозі мені захотілося пописяти, але через 5-6 хвилин це бажання пройшло. І я подумав, що моє тіло просто сказало: "подбай про це, коли повернешся додому"", - розповідає далі TrueHalfCrack.

А ще приблизно через 10 хвилин він зрозумів, що більше не відчуває кінчик свого члена.

"Я злякався. Повернувся до узбіччя дороги, зняв рукавичку і засунув руки туди, щоб помацати. Там було холодно, як лід, і я нічого не відчував", - описує пережите чоловік.

Він зрозумів, що його пеніс, теліпаючись під час пробіжки між ногами і спортивними штанами, задубів.

"Я побіг до будинку так швидко, як тільки міг. І весь час уявляв, як лікар мені скаже такі слова, як "обмороження", "ампутація" і "шокуюче маленький". І у мене не залишиться вибору, окрім як стати євнухом" , - пише TrueHalfCrack.

Повернувшись додому, він роздягнувся і пішов у ванну, щоб прийняти теплий душ.

І там відчув дикий біль.

"Напевно, я мав знайти правильний спосіб розморозити пеніс, але мій розум був в іншому місці. Я не можу правильно описати сильний біль, який послідував, коли мій член відтанув, але я думав, що втрачу свідомість. Потрібна була приблизно година, найгірша частина з якої були перші 5 або близько того хвилин, щоб повернути "нормальне" відчуття ", - розповідає користувач Reddit.

Зараз, за його словами, у нього "все працює належним чином".

"Мораль цієї історії – надягайте труси! Вони можуть просто зберегти ваш пеніс (якщо він у вас є)", - робить висновок TrueHalfCrack.

Ця історія, яку автор назвав "Сьогодні я облажався, мало не відморозивши свій пеніс", викликала великий резонанс на Reddit, набравши близько 30 тис. балів і зібравши понад 1,2 тис. коментарів.

Причому один з топових коментарів такий: "Все виявилося набагато краще, ніж очікувалося. Я переживав, що ви пролили рідкий азот на промежину або щось в цьому роді".

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