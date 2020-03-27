Житель Лондона, 40-річний Джозеф Уолліс, переніс захворювання на коронавірус і розповів, як на його очах помирали сусіди по палаті.

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Свою історію він розповів виданню The Mirror. Сам Джозеф заразився COVID-19 після того, як сидів з друзями в пабі. Після цього у нього почався сильний жар, кашель, він задихався, але до лікарів звертатися не поспішав – каже, не хотів бути тягарем для перевантаженої системи охорони здоров'я.

Джозеф Уолліс з сім'єю The Mirror

Джозеф вирішив самоізолюватись, він закрився від своєї дружини Емми і дітей в іншій кімнаті, а також перестав відвідувати батьків. Коли йому стало гірше, чоловік зателефонував лікареві і той відправив за ним швидку. У підсумку, Джозефа госпіталізували в лікарні святого Томаса в відділенні для хворих на коронавірус, а через 30 годин у нього підтвердили діагноз.

Чоловік провів три дні в палаті на шість ліжок. За цей час він побачив як двоє інших пацієнтів, що лежали з ним, померли. Обидва вони були людьми похилого віку.

Джозеф Уолліс The Mirror

Джозеф Уолліс The Mirror

"Один літній чоловік не міг самостійно дихати. Потім я його більше не бачив – медсестра сказала мені, що він помер. Другого пацієнта відвезли в реанімацію, але він не вижив. Він був старим, у нього були і інші хвороби. Він був чиїмось дідусем, батьком і чоловіком. По ньому будуть сумувати", – розповів Уолліс.

Побачивши трагедію на власні очі, Джозеф закликав всіх інших людей не порушувати карантин і дотримуватися правил, які встановило їх держава.

"Ми всі зобов'язані приймати це всерйоз. Не можна влаштовувати вечірки і зустрічатися з друзями. Інакше помре ще більше людей", – сказав він.

Джозеф Уолліс The Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, gастор з англійського міста Марлоу в графстві Бакінгемшир (Великобританія), заражений на коронавірус записав звернення з реанімації, в якому закликав людей дотримуватися карантину і "не бути ідіотами". А раніше британка Тара Джейн Ленгстон, яка опинилася в реанімації через коронавірус COVID-19, розповіла, як протікає її хвороба.

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