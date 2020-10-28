Ходив по трансвеститах і на колінах просив вибачення: подробиці вбивства українки в Італії

Жахлива трагедія сталася в італійському місті Ріміні. Там 68-річний Джованні Лагвардія жорстоко вбив дружину-українку. Як виявилося, жінка хотіла розлучитися через його зради і в день вбивства мала йти до адвоката.

Родичі вважають, що чоловік заздалегідь спланував злочин, але сам він ніяких пояснень не дає і зараз перебуває під вартою.

Детальніше про життя подружньої пари та кривавий вчинок італійця читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Розбив голову молотком

Убивство 61-річної Віри Мудрої (родом із Кам'янця-Подільського) відбулося в ніч на 26 жовтня. Чоловік розправився з нею, вдаривши молотком по голові. Тіло дружини залишив у квартирі й втік, але потім зателефонував у поліцію здатися.

Правоохоронці знайшли у квартирі закривавлений молоток, а також понівечене тіло жінки. Причину такого вчинку Лагвардія пояснив, що нібито Віра постійно вимагала від нього грошей, які відсилала рідним в Україну. Через це він, пенсіонер, змушений був піти працювати.

OBOZREVATEL вдалося поговорити з донькою Віри Оленою та з'ясувати, що це зовсім не так.

Як Віра опинилася в Італії

"Дуже важко прийти в себе після такої втрати. Мама завжди ставилася до людей з відкритою душею. 21 рік тому вона була змушена поїхати на заробітки в Італію через важке матеріальне становище. Вона – кругла сирота і допомогти було нікому. Із батьком розлучилася, коли ми з братом ще були маленькі. Працювала на консервному заводі, але наприкінці 90-х він закрився, і мама пішла торгувати на ринок. Тоді була мода їздити на заробітки в Італію. І зрозумівши, що в Україні не зможе заробити й купити квартиру, вона теж вирушила до Італії", – розповідає донька.

Так Віра опинилася в місті Ріміні, день і ніч їй доводилося доглядати за літніми італійцями. Перші три роки вона навіть додому не приїжджала, постійно працювала.

Потім щоразу, коли знову збиралася на заробітки, говорила дітям: "Поїду зароблю на меблі, зароблю вам на навчання, онукам допоможу". Так і проходило життя в чужій країні.

Ніколи не була синьйорою

А 18 років тому друзі познайомили її з Джованні. Перші три роки вони зустрічалися, чоловік поводився адекватно, був вихованим та уважним.

"Ніхто і не міг подумати, що він зможе зробити таке! Потім два роки вони жили разом неофіційно. А одружилися 13 років тому. Але мама ніколи не була біля нього синьйорою, а завжди працювала. І навіть коли не було офіційної роботи, вона шукала підробіток", – зазначає дочка.

На фотографіях Віра виглядає завжди щасливою, спокійною. За словами дочки, її мама завжди казала, що ніколи ні на що не скаржиться, щоб ніхто не обговорював.

Вона подорожувала разом із Джованні, були в Словаччині та навіть приїжджали в Україну. Здавалося, що все у цієї пари прекрасно. У соцмережах Віра викладала весільні фотографії, знімки з Джованні, які з гордістю підписувала "мій чоловік".

Готувався до вбивства кілька днів

Однак їхнє сімейне життя не було гладким, особливо в останні роки.

"Я зараз розумію, що італієць готувався до цього звірячого вбивства за кілька днів. Він раптом продав машину за 1400 євро, яку купував за 31 тисячу! Тоді мама говорила, що за неї можна було отримати 5 тисяч і просила не продавати. Саме вона оплачувала страховку за авто, дороги й заправляла. Мама часто добиралася на ній на роботу. Але він їй відповів, що синьйора не гратиметься на його машині", – згадує Олена.

Ще три роки тому сама Віра розповідала дочці, що з Джованні щось відбувається.

"Перевертаються очі й немов скажений стає. Вона боялася, щоб він уночі що-небудь з нею не зробив. Якось мама поїхала в санаторій відпочити, а він узяв кредит і спустив на повій. Мама знайшла доказ – порожню пачку з-під презервативів. Джованні зізнався, що викликав трансвеститів і повій", – поділилася Олена.

"Тоді мама сказала, що подасть на розлучення. Саме в понеділок, 26 жовтня, вона мала йти до адвоката і писати заяву. А він у неділю, напередодні вбивства, падав перед нею на коліна і просив вибачення, просив залишитися з ним. Мама відповіла, що може й вибачить, однак до адвоката все одно піде. Оскільки італійські закони на боці жінки, він повинен був утримувати її до старості. Можливо саме це і послугувало поштовхом до вбивства", – каже дочка.

Віра з'ясувала, що Джованні вже не вперше зраджує дружинам. До цього у нього був шлюб, в якому народилися троє дітей. Як розповіла українці сестра італійця, він розпався через часті зради чоловіка.

Подруга Мудрої розповіла, що перед смертю українка дійсно їздила відпочити на термальні джерела.

"Чоловік її проводив до поїзда, а потім зустрів, коли вона повернулася. Мені вони здавалися спокійною і люблячою парою. Ми часто з Вірою прогулювалися набережною, ходили на море. Вона отримувала допомогу з безробіття і в неї було багато вільного часу. Джованні останнім часом нечасто до нас приєднувався, у нього боліла нога і він не міг ходити на такі великі відстані, як ми", – зазначила вона.

Крім того, Джованні кликав Віру поїхати до його сестри на південь Італії, але вона не хотіла.

Жінка мріяла з'їздити додому, в Україну, місяця на три, чого не підтримував італієць. "Останнім часом через це у них виникали суперечки. А потім із Мілана зателефонувала її знайома італійка і попросила приїхати та допомогти їй прибрати квартиру. Віра погодилася, поїхала і мала повернутися 24 жовтня, в суботу. А вже в понеділок мені зателефонували і повідомили цю жахливу новину. Я в шоці від того, що зробив Джованні", – розповідає знайома.

Зараз Джованні Лагвардія узятий під варту. Він скористався статтею закону й більше не дає жодних свідчень. Йому оголосили звинувачення в навмисному вбивстві з обтяжливими обставинами, за що загрожує довічне ув'язнення.

У Віри залишилися дорослі син і дочка, а також онуки.