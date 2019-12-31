Чоловік три роки відрощував на спині 14-сантиметровий ріг

Житель Великобританії через зневажливе ставлення до власного здоров'я відростив на спині ріг завдовжки 14 сантиметрів.

Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на публікацію в медичному журналі British Medical Journal Case Reports. Видання зазначає, що чоловік не відразу звернувся до лікаря і кілька років не звертав уваги на проблему.

фото пацієнта dailystar.co.uk

У 50-річного чоловіка на спині утворився наріст, однак той три роки ігнорував лікарів, поки наріст ставав все більше, а потім ороговів. Коли його товщина збільшилася до 5,8 см, а довжина досягла 14 см, британець вирішив звернутися до лікаря.

Ріг виявився плоскоклітинною карциномою – злоякісною пухлиною, яку можна вилікувати. Її видалили, після чого потім реконструювали шкірний покрив спини за рахунок шкіри, пересадженою з стегна.

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