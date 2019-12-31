Головна Новини
1 січня • оновлено в 02:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Чоловік три роки відрощував на спині 14-сантиметровий ріг

1.6т
Читати матеріал російською

Житель Великобританії через зневажливе ставлення до власного здоров'я відростив на спині ріг завдовжки 14 сантиметрів.

Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на публікацію в медичному журналі British Medical Journal Case Reports. Видання зазначає, що чоловік не відразу звернувся до лікаря і кілька років не звертав уваги на проблему.

фото пацієнта

фото пацієнта

dailystar.co.uk

Новини
Божевільна трансформація: дівчина, яка страждає від облисіння, відростила шикарну шевелюру

У 50-річного чоловіка на спині утворився наріст, однак той три роки ігнорував лікарів, поки наріст ставав все більше, а потім ороговів. Коли його товщина збільшилася до 5,8 см, а довжина досягла 14 см, британець вирішив звернутися до лікаря.

Ріг виявився плоскоклітинною карциномою – злоякісною пухлиною, яку можна вилікувати. Її видалили, після чого потім реконструювали шкірний покрив спини за рахунок шкіри, пересадженою з стегна.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про радах лікаря, яка розповіла, які сигнали організму не можна ігнорувати.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт
Тема
здоров'я
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги