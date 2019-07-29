"Чоловік – примітивне створення": чиновник із Запоріжжя, який принизив жінок, влип у новий скандал

Чиновник Запорізької обласної ради Віталій Марченко, який оскандалився зневажливим постом про дівчат, назвавши їх "повіями", знову вибухнув сумнівними заявами.

Так, за його словами, пост був просто цитатою, яку він використовував для того, щоб висловити невдоволення зовнішнім виглядом жінок у спортивному залі, пише 061.ua. При цьому, як з'ясувало видання, насправді, чиновник збрехав, що привів слова якогось джерела.

"Я особисто захоплююся жіночою красою і глибоко переконаний, що жінка – це вінець Божого творіння. Немає нічого красивішого, ніж жіноча краса. Але – є одна поправка. Я, виховуючи свою дочку, їй кажу: що вона дівчина і вона повинна знати собі ціну. Щоб ця краса цінувалася", – заявив він.

Владислав Марченко censor.net.ua

"Жінка – це дуже складний механізм, я б так сказав, інтелект. Чоловік – це. Я зізнаюся чесно, чоловік – це досить примітивне створення в цих питаннях. Якщо говорити алегорією, це світлофор, у якого навіть немає жовтого кольору. Є зелений і червоний", – додав він.

За словами Марченка, необхідно розмежовувати поняття "сексуальність" і "вульгарщина". Його пост нібито був про останнє. Чиновник спробував пояснити, що трапилося в спортзалі.

"Є конкретна дівчина, одяг якої був із секс-шопу. Це спідня білизна: труси і топ. Але топом це назвати не можна. Я знаю, що таке топ – моя дружина носить топ на пляж. І також я знаю, де це може бути куплено", – висловився він.

За словами Марченка, коли дівчина приходить у такому одязі займатися, у оточуючих можуть виникнути зовсім інші думки.

"Я задоволена молода людина, у мене прекрасна дружина, у мене з цим питань немає. Але я відчуваю себе некомфортно, коли хтось в напівроздягненому вигляді прийшов займатися. Я прекрасно розумію, що туди приходять для інших речей, коли одягаються тематично. Є тематичні вежі – пляж, клуб, вечірки. Які питання? Ніяких питань", – відразу ж виправдався він.

Владислав Марченко Радіо Свобода

При цьому, чиновник заявив, що написав скандальний пост у неробочий час і готовий піти з комітету, який займається питаннями гендерної рівності.

"Я за посаду не тримаюся. Щоб ви почули, я заявляю на всю Україну. Якщо у депутатів є кандидатура, яка, як ви говорите, більше б вам відповідала або була більш комфортна для вас, нехай вносять пропозиції і голосують", – запевнив він.

Однак вже після наступного питання він висловив протилежну позицію.

"З якого переляку я повинен йти з посади? За те, що 100 чоловік я забанив в Фейсбуці, а 200 додалося? Або що? В два рази більше додалося людей, ніж ті, кого я відключив від коментарів. У два рази більше. Я в зв'язку з цим постом бачу єдине: що це дуже важливе для нашого суспільства сьогодні питання. Але дуже хворобливе", – сказав Марченко.

Владислав Марченко Паноптикон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українки відреагували на образи Марченка оригінальним флешмобом #забулазапитатиуМарченка, розміщуючи в мережі свої напівголі фото.

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