Чоловік помітив привид на відео з його маленькою донькою
Чоловік з Тайваню опублікував коротке відео з його маленькою донькою, на якому, за його словами, він помітив привид дівчини.
Відео було знято три роки тому, 22 серпня 2017 року, в домі родичів, і лише зараз чоловік зробив страшне відкриття, повідомляє Daily Mirror (відео розміщено в кінці сторінки).
За словами батька дівчинки, темна фігура нібито сидить за столом у кімнаті, де танцювала його донька.
Чоловік вважає, що це був привид дівчини. Так, він згадав, що сусіди його родичів того дня ховали дочку. Чоловік також наполягає, що в кімнаті точно був лише він і його дитина.
У соцмережах багато хто розкритикував відео, заявляючи, що чоловік опублікував фейк. Однак експерти з відео, що перевірили ролик, зробили висновок, що запис є справжнім.
Раніше OBOZREVATEL публікував 8 фото, які доводять існування привидів.