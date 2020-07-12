Чоловік помітив привид на відео з його маленькою донькою

Темна постать нібито сидить за столом в кімнаті, де танцювала дівчинка. Ілюстративне фото / gazeta.a42.ru

Чоловік з Тайваню опублікував коротке відео з його маленькою донькою, на якому, за його словами, він помітив привид дівчини.

Відео було знято три роки тому, 22 серпня 2017 року, в домі родичів, і лише зараз чоловік зробив страшне відкриття, повідомляє Daily Mirror (відео розміщено в кінці сторінки).

За словами батька дівчинки, темна фігура нібито сидить за столом у кімнаті, де танцювала його донька.

Чоловік вважає, що це був привид дівчини. Так, він згадав, що сусіди його родичів того дня ховали дочку. Чоловік також наполягає, що в кімнаті точно був лише він і його дитина.

У соцмережах багато хто розкритикував відео, заявляючи, що чоловік опублікував фейк. Однак експерти з відео, що перевірили ролик, зробили висновок, що запис є справжнім.

Відео з Тайваню, на якому було помічено "привид", експерти визнали справжнім Кадр відео / Daily Mirror

Раніше OBOZREVATEL публікував 8 фото, які доводять існування привидів.