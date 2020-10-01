Чоловік помер через домашню рослину

У США садівник загинув від смертельної інфекції, якою заразився через свою рослину в горщику.

Під час догляду за ним 82-річний чоловік інфікувався свободноживучими амебами, які мешкають в грунті, повідомляє Daily Star.

Мікроорганізми, які потрапили в головний мозок, привели до його розрідження. Протягом двох тижнів чоловік відчував слабкість, потім його госпіталізували. Лікарі провели сканування мозку і встановили, що у пацієнта відмовила права частина тіла і почалися розумові порушення. Пізніше чоловік помер.

Випадок описали в науковому журналі New England Journal of Medicine. В анамнезі пацієнта була B-клітинна лімфома – різновид раку крові, але більше десяти років захворювання знаходилося в ремісії.

Свободноживуча амеба смертельно небезпечна для людини. Вона викликає рідкісні, але важкі захворювання. Більшість випадків не діагностуються до тих пір, поки не проводиться розтин. Симптоми зараження включають в себе головні болі, порушення психіки, жар, запаморочення і нудоту, іноді психоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Каліфорнії від лейкемії помер Тімоті Рей Браун – перший в світі пацієнт з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку.