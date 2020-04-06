2 квітня в обласній клінічній лікарні в Вітебську померла 68-річна жінка – в морзі у неї підтвердили коронавірус. Її син заявив про те, що дані про це ховаються і написав заяву в поліцію на президента Білорусі Олександра Лукашенка за недостатні заходи по запобіганню хвороби, які призвели до смерті матері.

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Як повідомляє Belsat.eu, 68-річна жителька Полоцька Лідія Матвєєва лежала у відділенні неврології в Вітебської обласної клінічної лікарні протягом кількох тижнів. Її син Олександр розповів, що у матері довгий час хворіла спина, вона почала ходити до лікарів і в результаті цієї війни госпіталізували. Після МРТ у Лідії була виявлена доброякісна пухлина на хребті.

"Провели операцію, вона пройшла успішно. І буквально через два дні вона почала кашляти, піднялася висока температура. Діагноз змінювали тричі", – розповів він.

Сам Олександр живе у Франції і не може приїхати в Білорусь, так як кордони закриті. Він регулярно підтримував зв'язок з мамою по телефону, поки її не перевели в реанімацію. Після цього про стан жінки інформували родичі, що живуть в Білорусі. Вони повідомляють, що після смерті в лікарні ніяких офіційних коментарів не давали, а коронавірус підтвердили тільки в морзі.

Вітебська обласна клінічна лікарня Белсат

"Їй прописали антибіотики, і через кілька днів вона опинилася в реанімації з важкою формою пневмонії під апаратом ШВЛ. 2 квітня вона померла. Ніяких офіційних коментарів від лікарні ми не отримали, додзвонитися було неможливо. Про її стан і смерті ми змогли дізнатися лише через знайомих лікарів. Діагноз коронавірус був поставлений тільки в морзі", – каже одна з родичок Лідії Матвєєвої.

За словами родичів, жінку лікували в звичайній палаті, де з нею перебували й інші люди. Що з ними – ніхто не знає. У лікарні виданню відмовилися якось коментувати цю ситуацію, відправивши до вищого керівництва. В адміністрації ж ніхто на телефонні дзвінки не відповідав.

Олександр Матвєєв після всієї цієї ситуації написав заяву в Полоцький РВВС. У ньому він вимагає порушити кримінальну справу проти Олександра Лукашенка.

"Вимагаю порушити кримінальну справу стосовно Лукашенка Олександра Григоровича, 30.08.1954 р.н.., Уродженця сел. Копись, Республіка Білорусь. Який, перебуваючи на посаді Президента Республіки Білорусь, не прийняв необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу, в внаслідок чого 02.04.2020 року в обласній клінічній лікарні міста Вітебська померла Матвєєва Лідія Дмитрівна", – йдеться в заяві.

Олександр Лукашенко

За словами Олександра, від нестачі інформації просто страшно.

"Страшно те, що ніякої інформації людям не надходить, прізвища загиблих не публікуються офіційно, все ховається. Люди повинні знати, що відбувається у нас в країні. Карантин необхідний, необхідно захистити лікарів", – заявив він.

4 квітня Лідію Матвєєву поховали в закритій труні на армійському кладовищі в Полоцьку. А5 квітня Міністерство охорони здоров'я Білорусі повідомило про смерть 8 людей від COVID-19. За інформацією ЗМІ, імені Лідії серед них не було. 6 квітня статистика повідомила про 13 померлих – їх імен не називають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі, згідно з офіційною статистикою, за станом на 5 квітня коронавірусів COVID-19 заразилися 502 людини.

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