Чоловік носив підбори весь день та пошкодував про це

Запаморочення, біль в литках і мозолі на ногах отримав чоловік, який проходив цілий день у взутті на підборах.

Про це розповів журналіст The Sun Нік Хардінг, який провів над собою такий експеримент.

Відзначається, що для себе він придбав взуття з п'ятисантиметровим каблуком і вирішив так ходити весь день. Але Хардінг відчув запаморочення, як тільки зняв взуття після першого ж походу в магазин.

Нік Хардінг The Sun

Також він разом з родиною відвідав виставку в Лондоні, Англія. З його слів, рідні діти відмовилися сидіти поруч з ним в поїзді, побоюючись насмішок оточуючих.

Після цілого дня ходіння на підборах, під вечір він відчував жахливий біль в литках, а на його ступнях утворилося безліч мозолів.

Нік Хардінг на підборах The Sun

Як результат експерименту, він зробив висновок, що взуття на підборах підійде далеко не всім чоловікам. Однак вона може стати порятунком для тих, хто комплексує через низький зріст. До того ж діставати продукти з верхніх полиць в магазині було зручніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тривале носіння жінками підборів може завдати шкоди здоров'ю ніг і спини.

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