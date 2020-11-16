Жінка 20 років працювала у школі, діти її любили: подробиці смертельної ДТП з таксі Uber у Києві

У п'ятницю, 13 листопада, в страшній аварії в Києві на Великій Кільцевій, коли таксі "Uber" вилетіло на зупинку, загинула 60-річна Антоніна Тесленко. Жінка їхала на роботу в школу. Про те, що дружина загинула, її чоловік дізнався, коли прибіг на місце аварії і знайшов її сумку.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Знайшов сумку на зупинці

У неділю, 15 листопада, на Житомирщині поховали Антоніну Тесленко. Попрощатися з жінкою приїхали десятки людей із різних куточків України.

"Вона пропрацювала в школі №288 в Києві близько 20 років. Була звичайною черговою", – розповіла OBOZREVATEL її родичка Ліна Тесленко.

Антоніна Тесленко працювала в школі. Facebook Антоніни Тесленко

У той нещасливий день рано-вранці Антоніна Іванівна їхала на роботу, у школі також працює її чоловік Анатолій. Вона повинна була змінити його. За словами родички, чоловік її чекав, дзвонив на мобільний телефон, але трубку ніхто не брав.

"Уже закінчився перший урок, а її все не було. Він попросив когось підмінити його і поїхав додому. Вдома її теж не було, не було речей. Таке враження, що вона поїхала на роботу. Тоді він вийшов на вулицю, там неподалік є базар. Став питати в людей, чи не бачили вони його дружину. І хтось розповів про аварію на зупинці. Він пішов туди", – розповідає Ліна.

"Швидка" вже відвезла Антоніну Іванівну в лікарню. Вона ще була жива, але померла в салоні автомобіля, до лікарні так і не доїхала. Чоловік став питати, і йому сказали, що так, тут була схожа жінка, в світлій хустці. Але її відвезли в лікарню.

Чоловік побачив на зупинці її сумку, речі і все зрозумів. Трохи пізніше йому повідомили, що дружина до лікарні не доїхала.

Того ранку жінка їхала на роботу. Facebook Антоніни Тесленко

Було більш ніж десять хрещеників

Чоловік загиблої жінки дуже розгублений і пригнічений такою раптовою втратою. "Він каже: "Як я буду без неї? Я ж навіть пральну машину не вмію вмикати, ніколи цього не робив, не було необхідності. Тепер доведеться вчитися жити самому". У них не було дітей. Зазвичай у таких сім'ях чоловік і дружина дуже відчувають підтримку одне одного, з віком вони стають все більш прив'язаними одне до одного", – каже Ліна.

Однак у Антоніни Іванівни було більш ніж десять хрещеників. А поганих людей у хрещені мами не беруть. Вона дбала про всі них, завжди передавала їм гостинці. На Новий рік завжди купувала солодкі подарунки та передавала кожному.

"Тітка Тоня і дядько Толя завжди були першими і найбільш почесними гостями в списку на будь-яке свято. Вона сама надзвичайно добра, щира і гостинна жінка. Зайти в їхній будинок на хвилинку і піти без частування – такого бути не могло. Вона сама любила приймати гостей у себе і завжди була бажаним гостем у будь-якому будинку. Ніколи не забувала днів народження – ні наших, ні дітей. Діти взагалі її обожнювали, і жодного разу не йшли з її будинку без цукерок або солодощів. Вона сама народилася 31 грудня, але в документі батьки записали 1 січня. Тому на наступний день після Нового року ми обов'язково були у неї вдома. Невже нинішня зима пройде без неї", – каже Ліна.

Водій авто Дмитро Ломакін притягувався до відповідальності. Facebook ДТП Київ

Антоніну Іванівну поховали в селі на Житомирщині, де жили її батьки. Там ще залишився батьківський будинок. Вони з сестрою раніше разом приїжджали туди, будинок наповнювався життям. А тепер він немов осиротів. Багато людей приїхали просто попрощатися хорошого жінкою, яка так раптово пішла.

Водій п'ять разів притягувався до відповідальності

Днями суд взяв під варту 23-річного водія таксі, який скоїв цю смертельну ДТП. Під час аварії загинуло дві людини, ще двоє отримали травми і перебувають у лікарні.

На суді Дмитро Ломакін плакав і говорив, що (на відміну від повідомлення заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка) він не заснув за кермом. Він перелаштовувався й не помітив припарковане на зупинці авто. Їхав зі швидкістю 70-80 км на годину.

На місці аварії. В місті

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Якщо його провина буде доведена, то йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Також у соцмережах з'явилося відео, де нібито Дмитро хвалиться, як він водить автомобіль. Він їде на великій швидкості так званою шахматкою – постійно переходячи з однієї смуги в іншу.

Також стало відомо, що у водія немає батьків, а прописаний він у квартирі у своєї тітки.

На суді прокурор повідомив, що в 2020 році водій п'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності: за неправильне паркування, проїзд на заборонний знак і перевищення швидкості.