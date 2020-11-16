Жінка 20 років працювала у школі, діти її любили: подробиці смертельної ДТП з таксі Uber у Києві

У п'ятницю, 13 листопада, в страшній аварії в Києві на Великій Кільцевій, коли таксі "Uber" вилетіло на зупинку, загинула 60-річна Антоніна Тесленко. Жінка їхала на роботу в школу. Про те, що дружина загинула, її чоловік дізнався, коли прибіг на місце аварії і знайшов її сумку.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У неділю, 15 листопада, на Житомирщині поховали Антоніну Тесленко. Попрощатися з жінкою приїхали десятки людей із різних куточків України.

"Вона пропрацювала в школі №288 в Києві близько 20 років. Була звичайною черговою", – розповіла OBOZREVATEL її родичка Ліна Тесленко.

У той нещасливий день рано-вранці Антоніна Іванівна їхала на роботу, у школі також працює її чоловік Анатолій. Вона повинна була змінити його. За словами родички, чоловік її чекав, дзвонив на мобільний телефон, але трубку ніхто не брав.

"Уже закінчився перший урок, а її все не було. Він попросив когось підмінити його і поїхав додому. Вдома її теж не було, не було речей. Таке враження, що вона поїхала на роботу. Тоді він вийшов на вулицю, там неподалік є базар. Став питати в людей, чи не бачили вони його дружину. І хтось розповів про аварію на зупинці. Він пішов туди", – розповідає Ліна.

"Швидка" вже відвезла Антоніну Іванівну в лікарню. Вона ще була жива, але померла в салоні автомобіля, до лікарні так і не доїхала. Чоловік став питати, і йому сказали, що так, тут була схожа жінка, в світлій хустці. Але її відвезли в лікарню.

Чоловік побачив на зупинці її сумку, речі і все зрозумів. Трохи пізніше йому повідомили, що дружина до лікарні не доїхала.

Чоловік загиблої жінки дуже розгублений і пригнічений такою раптовою втратою. "Він каже: "Як я буду без неї? Я ж навіть пральну машину не вмію вмикати, ніколи цього не робив, не було необхідності. Тепер доведеться вчитися жити самому". У них не було дітей. Зазвичай у таких сім'ях чоловік і дружина дуже відчувають підтримку одне одного, з віком вони стають все більш прив'язаними одне до одного", – каже Аліна.

Однак у Антоніни Іванівни було більш ніж десять хрещеників. А поганих людей у хрещені мами не беруть. Вона дбала про всі них, завжди передавала їм гостинці. На Новий рік завжди купувала солодкі подарунки та передавала кожному.

"Тітка Тоня і дядько Толя завжди були першими і найбільш почесними гостями в списку на будь-яке свято. Вона сама надзвичайно добра, щира і гостинна жінка. Зайти в їхній будинок на хвилинку і піти без частування – такого бути не могло. Вона сама любила приймати гостей у себе і завжди була бажаним гостем у будь-якому будинку. Ніколи не забувала днів народження – ні наших, ні дітей. Діти взагалі її обожнювали, і жодного разу не йшли з її будинку без цукерок або солодощів. Вона сама народилася 31 грудня, але в документі батьки записали 1 січня. Тому на наступний день після Нового року ми обов'язково були у неї вдома. Невже нинішня зима пройде без неї", – каже Ліна.

Антоніну Іванівну поховали в селі на Житомирщині, де жили її батьки. Там ще залишився батьківський будинок. Вони з сестрою раніше разом приїжджали туди, будинок наповнювався життям. А тепер він немов осиротів. Багато людей приїхали просто попрощатися з того хорошого і так раптово пішла жінкою.

Днями суд взяв під варту 23-річного водія таксі, який скоїв цей смертельне ДТП. Під час аварії загинуло дві людини, ще двоє отримали травми і перебувають у лікарні.

На суді Дмитро Ломакін плакав і говорив, що (на відміну від повідомлення зам міністра внутрішніх справ Антона Геращенко) він не заснув за кермом. Він перебудовувався, і не помітив припарковане на зупинці авто. Їхав зі швидкістю 70-80 км на годину.

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Якщо його провина буде доведена, то йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Також в соцмережах з'явилося відео, де нібито Дмитро хвалиться як він водить автомобіль. Він їде на великій швидкості так званої шахматкою – постійно перебудовуючись з однієї смуги в іншу.

Також стало відомо, що у водія немає батьків, а прописаний він в квартирі у своєї тітки.

На суді прокурор повідомив, що в 2020 році водій п'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності: за неправильну парковку, проїзд на заборонний знак і перевищення швидкості.