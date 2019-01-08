''Чогось соромитеся?'' Цимбалюк підловив Путіна на брехні про РПЦ

Постійні обмовки президента Росії Володимира Путіна і всієї кремлівської верхівки, у яких вони називали Українську православну церкву Московського патріархату Російською православною церквою, не є випадковими.

Так Росія по суті зізнавалася у тому, що церква, яка існувала в Україні до отримання Томосу, не була самостійною структурою і підпорядковувалася Москві. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін Сайт президента Росії

"Якби це було так, то ніхто б із представників Кремля не плутав би УПЦ МП, як вона називалася раніше, із РПЦ. Але чомусь і Володимир Володимирович переплутав, і взагалі в офіційних релізах того ж Кремля вони чомусь говорять винятково про РПЦ в Україні. Навіть дивно: чому ви тоді ображаєтеся, що у нас ухвалили закон, щоб вона називалася так, як ви її називаєте? Чи ви чогось соромитеся?" — із сарказмом зазначив він.

РПЦ Прес-служба РПЦ

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