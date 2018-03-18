Членик 15 см: трансгендер з України розповів про секс з Жириновським. Відеофакт

Кандидат в президенти Російської Федерації лідер ЛДПР Володимир Жириновський мав сексуальні стосунки з трансгендерів з України.

Про секс з політиком розповів українець на ім'я Григорій, який зараз називає себе Анжелою і живе в одній з країн Європи, в проекті "Українські сенсації". (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця нвоості)

Трансгендер заявив про своє бажання помститися кремлівським політикам, а особливо депутату Держдуми Володимиру Жириновському.

"Два роки я працювала в Москві, в клубі. Там я і стала елітною повією. Ні! Екскортніцей! Це зараз так модно називається ... Працювала в групі "Метелики для папіка", - розповідає Анжела.

Трансгендер розповів, що за роки роботи багато разів вирушав за викликом до російських політиків. За словами Анжели, лідер ЛДПР навіть обіцяв подарувати будинок. Однак після розставання залишився винен значну суму.

"Я зайшла в кімнату, стою, а він таким противним голосом: "Роздягайся". Я ще думаю, що за голос такий знайомий... І тут він каже: "Ні х*я собі, а у тебе і х*й є?" А я йому і не знаю, що відповісти, він же знав, кого кличе... Жахнув з ним шампанського... Ні, цілується він непогано. Звичайно, потім сексом займалися. Пару раз. У нього сантиметрів 15 членик такий" , - розповіла Анжела інтимні подробиці зустрічі.

Як повідомляв "Обозреватель", Жириновський в дитинстві ледь не став жертвою насильства.