Вимога Росії переглянути постанову уряду України про відмову призначити місцеві вибори на Донбасі може бути приводом загнати переговори в глухий кут, щоб зірвати майбутню зустріч радників глав держав "нормандського формату", яка повинна відбутися 28 серпня.

Про це написав у Facebook представник у ТКГ від окупованих районів Донецької області, журналіст Сергій Гармаш. За його словами, такою вимогою Москва зробила навіть теоретично неможливим не тільки виконання цієї вимоги, але й саму побудову такого питання перед парламентом України.

"Отже, Росія свідомо загнала ситуацію в глухий кут, блокуючи майбутню зустріч радників Н-4 ("нормандського формату"), проти якої раніше відкрито виступав Козак (заступник голови Адміністрації президента РФ). РФ хоче зірвати зустріч, заблокувати роботу самого інституту радників, але перекласти відповідальність за це на Україну. Далі, посилаючись на неефективність інституту радників Н-4, Москва висуне вимогу передати вирішення всіх питань на рівень ТКГ, в якій немає Франції та Німеччини, але є ОРДЛО. Саме це і є метою РФ, а не скасування постанови Ради. Постанова Ради – лише привід", – написав Гармаш.

Представник ОРДЛО вважає, що предметом шантажу України і Заходу буде той крихкий мир, який тримається останні 26 днів на Донбасі.

Зазначимо, Росія висловила невдоволення постановою про призначення місцевих виборів в Україні, у якій йдеться, що вибори на окупованих територіях повинні відбутися тільки після припинення вогню, виведення військ РФ та інших формувань, передання Україні контролю над кордоном і відновлення в регіоні конституційного ладу і правопорядку відповідно до нинішніх законів України.

Представник Росії в ТКГ Борис Гризлов вважає, що "постанова містить низку положень, які безпосередньо суперечать Мінським угодам, грубо порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, перешкоджає виконанню доручень лідерів "нормандського формату".

Член ТКГ розповів про можливу спробу Росії зірвати наступну "нормандську" зустріч Сергій Гармаш / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі було узгоджено 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил та засобів.

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