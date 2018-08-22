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Вікторія Гресь
Вікторія Гресь
ДизайнерВсі статті автора

Читать – чтобы жить, жить – чтобы читать

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Читаете ли вы книги? Какие? Зачем это нужно? Что такое чтение на сегодняшний день? Честно, для меня чтение и, желательно настоящих бумажных книг, никогда не являлось вопросом. Это часть меня и моего образа жизни, я с трудом представляю отсутствие книг в своём окружении.

Читаю столько, сколько себя помню. Если задать вопрос "По какой причине Вы читаете?", ответ может быть разным, но такие как я ответят однозначно – "Это - как дышать!". Есть вечная потребность в открытии новых авторов, в наслаждении самим процессом поиска и обладания книгой, раскрывание как новых, так и старых обложек, и самое главное, что даёт хорошая литература - это погружение в мир языка, почти физическое ощущение его красоты и обаяния.

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А если ты вновь и вновь перечитываешь давно знакомые произведения, и в разные периоды своей жизни открываешь заново и автора, и роман, то как это можно еще назвать, если не любовью? А любовь нельзя вычеркнуть из нашей жизни, только потому, что появился Facebook, гаджеты, соцсети и прочее.

Я обыкновенный читатель и не являюсь литературоведом, но абсолютно точно понимаю, что литература — это великое творение, столетиями к писателям существовал пиетет и ореол таинства творчества. Искусство книгопечатания - это отдельная тема в культурном наследии человечества. И что же, с развитием электронных отношений все должно быть утеряно? Конечно, в силу общедоступности опубликования чего бы то ни было, графоманство расцвело буйным цветом, что иногда и цензуру вспомнишь как явление. Все-таки это творческая профессия, наличие таланта является решающим фактором, а не количество написанных страниц, обработанных за деньги литературным редактором.

Книги, как предмет материальной культуры тоже играли не маловажную роль - библиотеки монастырские, университетские, государственные, парламентские, и конечно же домашние. Частные коллекции книг всегда были гордостью и достоянием семей, ими гордились и короли, и скромные советские люди, а уж наличие домашней библиотеки, как отдельного пространства всегда являлось признаком роскоши.

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Интересно, что сегодня, порой не задумываясь, люди планируют себе будущее пространство для жизни с наличием классического понимания библиотеки, как собрания книг. И что получается? Пространство есть, все в нем изготовлено под библиотеку в желаемой стилистике, а книг нет! И начинается суета, а что же с этим делать? Что будем ставить на полки? Современные книги яркие и не гармонируют...что же делать? Ответ один - читайте! Иначе нет смысла это все городить. В конце концов, есть варианты электронных книг - не так важно каких, важен процесс и его результат. Результат нам опять дарит эмоции и мысли, собеседников, будоражит воображение, рождает споры и дарует восхищение перед человеческим гением.

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Автор
Вікторія ГресьВікторія Гресь
Місце
Україна
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