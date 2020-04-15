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16 квітня • оновлено в 01:07
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Чистий четвер-2020: в ПЦУ розвінчали головні міфи про свято

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Твердження про те, що в Чистий четвер обов'язково треба вмитися до сходу сонця є забобоном.

В цей день більше варто подбати про очищення серця і душі, повідомляється на сторінці Православної церкви України у Facebook.

Чистий четвер-2020: в ПЦУ розвінчали головні міфи про свято

"Чистий четвер стосується не стільки чистих вікон, дверей, підлоги ... скільки очищення нашого серця, душі. Цей день спонукає нас зрозуміти готовність йти за Христом, любити ближніх, служити їм, бути смиренними", – відзначили в церкві.

Тому твердження про те, що в цей день до сходу сонця потрібно обов'язково вмитися, щоб "змити всі гріхи", є звичайним забобоном, сказано в повідомленні.

"Умивання водою в будь-який час доби жодним чином не приводить до духовного очищення і не" звільняє "від гріхів. До речі, так само, як і пірнання в ополонку на Водохреще", – підкреслили ПЦУ.

Відзначається, що будь-яких церковних приписів для такої дії немає. Це важлива частина особистої гігієни, не більше. Тільки покаяння, сповідь і причастя дає можливість очистити душу.

Для тих, хто все-таки дотримуватиметься традиції купання в Чистий четвер, OBOZREVATEL дав кілька рекомендацій, як правильно це робити.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Великдень
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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