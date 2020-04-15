Чистий четвер-2020: в ПЦУ розвінчали головні міфи про свято

Твердження про те, що в Чистий четвер обов'язково треба вмитися до сходу сонця є забобоном.

В цей день більше варто подбати про очищення серця і душі, повідомляється на сторінці Православної церкви України у Facebook.

"Чистий четвер стосується не стільки чистих вікон, дверей, підлоги ... скільки очищення нашого серця, душі. Цей день спонукає нас зрозуміти готовність йти за Христом, любити ближніх, служити їм, бути смиренними", – відзначили в церкві.

Тому твердження про те, що в цей день до сходу сонця потрібно обов'язково вмитися, щоб "змити всі гріхи", є звичайним забобоном, сказано в повідомленні.

"Умивання водою в будь-який час доби жодним чином не приводить до духовного очищення і не" звільняє "від гріхів. До речі, так само, як і пірнання в ополонку на Водохреще", – підкреслили ПЦУ.

Відзначається, що будь-яких церковних приписів для такої дії немає. Це важлива частина особистої гігієни, не більше. Тільки покаяння, сповідь і причастя дає можливість очистити душу.

Для тих, хто все-таки дотримуватиметься традиції купання в Чистий четвер, OBOZREVATEL дав кілька рекомендацій, як правильно це робити.

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