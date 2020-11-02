Число заражених COVID-19 в Україні перевалило за 400 тисяч: статистика МОЗ на 2 листопада
Станом на ранок понеділка, 2 листопада, на коронавірус в Україні захворіли 402 194 особи. З них 6 754 за останню добу.
Жертвами пандемії стали вже 7 375 українців (+69 за добу), а подолати хворобу змогли 163 768 пацієнтів (+2 327). Таку статистику оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на Telegram-каналі. Пізніше на брифінгу її озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У МОЗ наголосили, що протягом останньої доби захворіла 271 дитина та 255 медпрацівників. Госпіталізовано протягом 24 годин 801 особу.
Найбільшу кількість підтверджених випадків 1 листопада зареєстровано у Харківській області (817 випадків), Києві (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.
Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:
м. Kиїв – 38745 випадків
Вінницька область – 10789 випадків
Волинська область – 13983 випадки
Дніпропетровська область – 15411 випадків
Донецька область – 11235 випадків
Житомирська область – 15363 випадки
Закарпатська область – 14911 випадків
Запорізька область – 10370 випадків
Івано-Франківська область – 21169 випадків
Київська область – 17175 випадків
Кіровоградська область – 2656 випадків
Луганська область – 3760 випадків
Львівська область – 30700 випадків
Миколаївська область – 8495 випадків
Одеська область – 25325 випадків
Полтавська область – 9852 випадки
Рівненська область – 19573 випадки
Сумська область – 12071 випадок
Тернопільська область – 20963 випадки
Харківська область – 37997 випадків
Херсонська область – 4270 випадків
Хмельницька область – 16422 випадки
Черкаська область – 9422 випадки
Чернівецька область – 22485 випадків
Чернігівська область – 9052 випадки
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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