Число заражених COVID-19 в Україні перевалило за 400 тисяч: статистика МОЗ на 2 листопада

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
11,7 т.
На коронавірус в Україні захворіли понад 400 тисяч осіб

Станом на ранок понеділка, 2 листопада, на коронавірус в Україні захворіли 402 194 особи. З них 6 754 за останню добу.

Жертвами пандемії стали вже 7 375 українців (+69 за добу), а подолати хворобу змогли 163 768 пацієнтів (+2 327). Таку статистику оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на Telegram-каналі. Пізніше на брифінгу її озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Статистика COVID-19 в Україні.
Ситуація з коронавірусом в регіонах України.

У МОЗ наголосили, що протягом останньої доби захворіла 271 дитина та 255 медпрацівників. Госпіталізовано протягом 24 годин 801 особу.

Найбільшу кількість підтверджених випадків 1 листопада зареєстровано у Харківській області (817 випадків), Києві (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.

Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:

  • м. Kиїв – 38745 випадків

  • Вінницька область – 10789 випадків

  • Волинська область – 13983 випадки

  • Дніпропетровська область – 15411 випадків

  • Донецька область – 11235 випадків

  • Житомирська область – 15363 випадки

  • Закарпатська область – 14911 випадків

  • Запорізька область – 10370 випадків

  • Івано-Франківська область – 21169 випадків

  • Київська область – 17175 випадків

  • Кіровоградська область – 2656 випадків

  • Луганська область – 3760 випадків

  • Львівська область – 30700 випадків

  • Миколаївська область – 8495 випадків

  • Одеська область – 25325 випадків

  • Полтавська область – 9852 випадки

  • Рівненська область – 19573 випадки

  • Сумська область – 12071 випадок

  • Тернопільська область – 20963 випадки

  • Харківська область – 37997 випадків

  • Херсонська область – 4270 випадків

  • Хмельницька область – 16422 випадки

  • Черкаська область – 9422 випадки

  • Чернівецька область – 22485 випадків

  • Чернігівська область – 9052 випадки

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

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