Число заражених COVID-19 в Україні перевалило за 400 тисяч: статистика МОЗ на 2 листопада

Станом на ранок понеділка, 2 листопада, на коронавірус в Україні захворіли 402 194 особи. З них 6 754 за останню добу.

Жертвами пандемії стали вже 7 375 українців (+69 за добу), а подолати хворобу змогли 163 768 пацієнтів (+2 327). Таку статистику оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на Telegram-каналі. Пізніше на брифінгу її озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У МОЗ наголосили, що протягом останньої доби захворіла 271 дитина та 255 медпрацівників. Госпіталізовано протягом 24 годин 801 особу.

Найбільшу кількість підтверджених випадків 1 листопада зареєстровано у Харківській області (817 випадків), Києві (507 випадків), Львівській (464 випадки), Чернівецькій (418 випадків) та Житомирській (398 випадків) областях.

Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:

м. Kиїв – 38745 випадків

Вінницька область – 10789 випадків

Волинська область – 13983 випадки

Дніпропетровська область – 15411 випадків

Донецька область – 11235 випадків

Житомирська область – 15363 випадки

Закарпатська область – 14911 випадків

Запорізька область – 10370 випадків

Івано-Франківська область – 21169 випадків

Київська область – 17175 випадків

Кіровоградська область – 2656 випадків

Луганська область – 3760 випадків

Львівська область – 30700 випадків

Миколаївська область – 8495 випадків

Одеська область – 25325 випадків

Полтавська область – 9852 випадки

Рівненська область – 19573 випадки

Сумська область – 12071 випадок

Тернопільська область – 20963 випадки

Харківська область – 37997 випадків

Херсонська область – 4270 випадків

Хмельницька область – 16422 випадки

Черкаська область – 9422 випадки

Чернівецька область – 22485 випадків

Чернігівська область – 9052 випадки

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новина оновлюється.