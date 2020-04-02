Плюс 93 за півдня! В Україні виявили вже 897 осіб з коронавірусом, 22 померли

В Україні виявлено вже 897 осіб з коронавірусом, з них 93 інфікованих лише за останню добу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в вечірньому зведенні у четвер, 2 квітня.

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"За даними ЦГЗ, за станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Всього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від COVID-19. Загалом 19 осіб вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – сказано в повідомленні.

Детальна статистика по містах публікується Міністерством охорони здоров'я вранці. Згідно з останніми даними, найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві, Київській, Чернівецькій, Черкаській, Тернопільській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Раніше в Центрі громадського здоров'я України відзначали, що 85% жертв коронавірусу – люди, старші 50 років. При цьому у них були і інші важкі захворювання, серцево-судинні, діабет, проблеми з нирками та легенями.

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Майже 900 осіб захворіли COVID-19 в Україні Фокус

Як писав OBOZREVATEL, у всьому світі коронавірусом заразилися більше 1 млн осіб, померли понад 51 тисячі, понад 210 тисяч вилікувалися.

США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там вже більше 232 тисяч хворих.

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