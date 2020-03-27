Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 218: дані МОЗ на 27 березня

Станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 218 випадків.

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Про це повідомив під час брифінгу 27 березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, за добу кількість виявлених випадків зросла на 62 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За минулу добу захворіли 62 особи. Тому в цілому у нас вже 218 випадків. З них – 5 летальних. Радий повідомити, що є й позитивні новини. Сьогодні ми маємо вже 4 випадки одужання від коронавірусної хвороби. Всі в Чернівецькій області. Серед них три дорослих, одна дитина. Також очікується сьогодні ще п'ятий на виписку", – зазначив Ляшко.

Також він розповів про статистику захворюваності за віковими категоріями, наголосивши, що найбільше хворіють люди від 30 до 40 років (майже 38% від усіх випадків). Пацієнти віком від 18 до 29 років становлять 17% захворілих, 50-65 років – 30% і 65+ – 6% хворих.

Ляшко підкреслив, що це свідчить про те, що старші люди більш сумлінно дотримуються карантину, ніж молоде покоління.

Коронавірус Delo.ua

Також детальний аналіз епідеміологічної обстановки з'явився на сторінці МОЗ України у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки", – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 5 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 3 випадки;

Донецька область — 2 випадки;

Запорізька область — 8 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 24 (2 летальних) випадки;

Київ — 47 випадків;

Київська область — 32 випадки;

Львівська область — 3 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Одеська область — 4 випадки;

Рівненська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;

Черкаська область — 2 випадки.

У МОЗ зазначили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Загалом станом на ранок 27 березня до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 26 березня в Україні були підтверджені 196 випадків зараження. З них 40 виявили за минулу добу.

Одночасно 26 березня з лікарні у Чернівцях виписали дитину, яка одужала. Ще двох людей відпустять додому 27 березня.

Що стосується ситуації у світі загалом, то небезпечну інфекцію підхопили вже 532 тисячі осіб. 24 тисячі – померли. Вилікувалися понад 124 тисячі.

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