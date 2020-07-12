Число хворих на коронавірус в Україні перевищило 53 тисячі: статистика МОЗ на 12 липня

Станом на ранок неділі, 12 липня, в Україні офіційно підтверджено 53 251 випадків коронавірусу COVID-19. З них 678 були виявлені за останню добу.

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Жертвами пандемії в країні стали вже 1 383 (+11) осіб, а подолати хворобу вдалося 25 661 пацієнтам. Про це повідомляється на сайті РНБО.

Епідеміологічна обстановка РНБО

Статистика коронавірусу по Україні РНБО

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