В прошлых публикациях я представил свои изыскания на тему устойчивого развития и восстановительной экономики, детально анализировал доклады Римского клуба, в которых вместе с ведущими мировыми учеными рассуждал на тему будущего нашей планеты.

Продолжая тему того, что ожидает человечество в ближайшем будущем, в этот раз я решил детально разобраться в вопросах чипирования населения, в обилии различных конспирологических теорий, которые заполонили интернет.

Постараюсь ответить на самые животрепещущие вопросы в этой связи: действительно ли чипирование – это предвестник апокалипсиса, описанный множеством пророков тысячи лет назад, а те, кто его продуцируют, - посланники Сатаны, ведущие человечество к погибели?

Симбиоз с искусственным интеллектом, тотальный контроль над массами, сверхразум и невероятные возможности по восстановлению организма – что из этого правда, а что ложь? Действительно ли корпоративные монстры США и "мировое правительство" хотят лишить человечество его духовной основы, сделав всех нас послушными и полностью контролируемыми полуроботами и что обещают нам мировые лидеры в этих вопросах – Илон Маск и Билл Гейтс.

Билл Гейтс delo.ua

ТЕОРИИ ЗАГОВОРА: БИЛЛ ГЕЙТС, COVID-19 КАК ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ВЖИВЛЕНИЯ ЧИПОВ

В последние месяцы во всемирной сети активизировалось множество противников чипирования, приверженцев теории мирового заговора, которые сообщают нам, что приход Антихриста (Лю-цифера) близок как никогда, и вскоре нам всем чуть ли не в принудительном порядке будут вживлять чипы и отмечать "печатью Дьявола". Люди, в том числе и в Украине, регистрируют петиции, чтобы не допустить массового чипирования. В Британии жгут 5 G вышки. Различные авторы со всего мира пишут тысячи статей, зерно истины в которых, порой, изыскать крайне сложно.

Поэтому автор этих строк решил отделить зерна от плевел, проанализировать факты, чтобы узнать, действительно ли имеют они под собой научную, технологическую и теологическую основы. Некоторые данные, которые открылись во время исследования, выдались по-настоящему интересными.

Больше всего досталось в контексте мирового заговора американскому мультимиллиардеру, основателю компании Microsoft – Биллу Гейтсу. Его обвинили в том, что это якобы он преднамеренно запустил эпидемию коронавируа COVID-19, чтобы потом провести тотальную вакцинацию населения планеты, под видом которой вживить людям наночипы, а с помощью вышек 5G зомбировать их и установить полный контроль над человечеством.

Согласно исследованию Zignal Labs, с февраля по апрель 2020 года теории заговора, так или иначе связывающие Билла Гейтса с коронавирусом, больше миллиона раз упоминались в социальных сетях и на телевидении. Что же послужило предпосылкой к таким выводам о миллиардере? Причин, как выяснилось, на самом деле, достаточно. И предоставил их сам Билл Гейтс.

Так, около 5 лет назад, выступая на конференции TED Talks, Билл Гейтс заявил, что мир совершенно не готов к эпидемиям, и в ближайшие десятилетия миллионы людей будут гибнуть не от войны, а от "крайне заразного вируса". Многие увидели в этих словах доказательство того, что Гейтс заранее знал о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19).

Кроме того, ранее Гейтс имел неосторожность заявить о необходимости контролировать стремительный рост населения планеты. Многие расценили это его высказывание, как противоречащее устоям религий, как неприкрытый сатанинский намек на то, что популяцию нужно сокращать.

Масла в огонь добавляет его многолетнее участие в качестве филантропа в различных крупных медицинских программах ВОЗ, ООН, связанных с вопросами вакцинации. За годы меценатства фонд Билла Гейтс и его жены Мелинда (Bill & Melinda Gates Foundation – Англ.) пожертвовал десятки миллиардов долларов собственных и привлеченных средств на такого рода программы. Многие полагают, что миллиардеру опосредованно принадлежат несколько фармацевтических корпораций, на которых он зарабатывает и посредством которых хочет контролировать рождаемость.

Распространению слухов о намерении Гейтса нажиться на коронавирусе и всех вакцинировать чипами способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 миллионов долларов США на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса. Мелинда Гейтс предлагает поставить вакцину для каждого жителя планеты.

Билл Гейтс и глава ВОЗ Тедрос Гибресиус

Огненная лавина критики полилась на Гейтса из-за финансируемых ним проектов по вакцинации и клиническим испытаниям вакцин среди уязвимых групп населения Африки, Индии, некоторых других развивающихся стран. Прежде всего, речь идет о вакцинации девушек в штатах Гуджарат и Андхра Прадеш от вируса папилломы человека и полиомиелита. Якобы после неудачных испытаний вакцины девушки становились бесплодными, а некоторые даже умирали ("вакцину Гейтса" называли причиной гибели 7 девушек). Однако прямая связь доказана не была. Одним из основных критиков вакцин Гейтса выступает Роберт Ф. Кеннеди младший, который, ссылаясь на докторов, утверждает, что вакцина Гейтса с 2000 по 2017 годы привела к параличу 496 000 детей в возрасте до 5 лет. Против основателя корпорации Microsoft периодически собираются многочисленные митинги.

Наибольшее удивление вызывает событие, которое фонд семьи Гейтс организовал еще в октябре 2019 года совместно с Университетом Джонса Хопкинса и Всемирным экономическим форумом - глобальные пандемические учения для политиков, чиновников и экспертов в области медицины "Событие 201" (Event 201. – Англ.). Учения представляли собой имитацию масштабной вспышки коронавирусной инфекции. Этот факт добавил аргументов на чаши весов конспирологов.

Но и это еще далеко не все. В ходе общения Гейтса с пользователями сайта Reddit, отвечая на вопросы о COVID-19, он сказал, что в будущем появятся некие "цифровые сертификаты", содержащие медицинские данные пациента, о том, например, получил ли он вакцину. Позднее в фонде Билла и Мелинды Гейтс пояснили, что речь шла о создании "открытой цифровой платформы", а не о внедрении микрочипов.

Чипизация

К слову, прототип был основан на данных реального проекта, который спонсировал фонд семьи Гейтс. Имеются в виду "квантовые точки", над которыми трудятся исследователи из Университета Райса и Массачусетского технологического института.

Автор разработки Кевин МакХью уверяет, что это вовсе не микрочипы и не капсулы, имплантируемые в тело человека, а невидимые глазу татуировки с квантовыми точками (Quantum-Dot Tattoos. – Англ.) на основе меди, которые вводятся под кожу вместе с вакциной и распознаются при помощи смартфона. По такой метке медик сможет понять, получал ли человек вакцину в любой точке земного шара. Никакой другой функции, по словам МакХью, они не несут и при коронавирусе использоваться не будут.

Цифровая сертификация

Представители фонда Билла и Мелинды Гейтс объяснили агентству Reuters, что "цифровая сертификация" относится к усилиям по созданию цифровой платформы с открытым исходным кодом, цель которой - расширения доступа к безопасному домашнему тестированию".

Но что же говорит сам Билл Гейтс о распространяемых слухах, что он устроил пандемию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов? Долгое время мультимиллиардер хранил молчание. Недавно терпение основателя компании Microsoft лопнуло, и он заявил изданию Business Insider, что никогда не имел никакого отношения к микрочипам.

"Это довольно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно", - заявил Билл Гейтс в начале июня. Кроме того, в обширном интервью BBC мультимиллиардер, говоря о теории заговора, отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей".

"Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - подчеркнул Гейтс.

Проанализировав совокупность всех фактов, можно предположить, что Билл Гейтс явно темнит насчет чипирования, что-то недоговаривает или намеренно утаивает. Складывается впечатление, что история с наночипами под видом вакцины от коронавируса выглядит как большая ширма, призванная не только превратить это все в абсурд, но и отвести взоры пытливого населения от реального чипирования, которое уже готовится.

О ЧЕМ МОЛЛЧИТ БИЛЛ? ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПАТЕНТ И МИКРОЧИП

Билл Гейтс не особо распространяется о том, что его компания Microsoft technology licensing, LLC 26 марта 2020 года получила патент за номером WO/2020/060606. В этом может убедиться каждый на сайте World Intellectual Property Organization (WIPO) - Всемирной организации интеллектуальной собственности, где опубликован патент. Многие уже назвали разработку демонической, так как в номере патента присутствует "число зверя", что перекликается с библейскими предсказаниями, но об этом чуть позже.

Патент на алгоритм называется Cryptocurrency System Using Body Activity Data -Криптовалютная система с использованием данных об активности организма. По замыслу разработчиков, биосенсор (пресловутый чип), вживлённый в тело или прикреплённый к нему, позволит дистанционно следить за активностью мозга человека, кровеносной и других систем организма, передавать информацию о мозговых волнах, температуре тела, пульсе, потоках биологических жидкостей и пр. По этим показателям заказчик сможет понять, чем занят в настоящий момент носитель чипа: сидит ли он в соцсетях, читает почту, пользуется поисковиком, смотрит видеоконтент и т. д

"Активность человеческого тела, связанная с задачей, предоставляемой пользователю, может использоваться в процессе майнинга криптовалютной системы. Сервер может предоставить задачу устройству пользователя, которое коммуникативно связано с сервером. Датчик, коммуникативно связанный с устройством пользователя или содержащийся в нем, может измерять активность тела пользователя. Данные активности тела могут быть сгенерированы на основе активности тела пользователя. Система криптовалюты, коммуникативно связанная с устройством пользователя, может проверять, удовлетворяют ли данные активности тела одному или нескольким условиям, установленным системой криптовалюты, и предоставлять криптовалюту пользователю, чьи данные активности тела проверены", - указано в описании к патенту.

За выполнение простых действий, которые будут отслеживаться с помощью биосенсора, пользователь имеет право на вознаграждение в криптовалюте. Причём такой вид майнинга может быть бессознательным. "Вместо трудоёмкой вычислительной задачи, выполнения которой требуют некоторые криптовалютные системы, данные, полученные в ходе измерения активности организма, могут служить подтверждением выполненной работы. Следовательно, пользователь сможет решить эту сложную для вычисления проблему бессознательно", — сказано в патенте.

Какую именно работу подразумевают программисты Microsoft – пока не понятно, но. разработчики надеются, что у бизнеса будет спрос на систему, ведь она позволит отслеживать потребительские реакции и предпочтения. А это даст корпорациям дополнительные возможности.

Разработчики уверенны, что заставлять вживлять чип никого не придется – люди сами захотят этого, так как треть населения планеты уже добровольно подчиняется правилам, которые диктует Фейсбук — по состоянию на январь 2020 года число пользователей сети насчитывает более 2,5 миллиардов человек.

"Жизнь все больше переходит в сеть, мы уже одной ногой в рабстве. По данным исследовательской компании "еMarketer", в 2020 году время, проводимое в сутки человеком за цифровыми устройствами, практически сравнялось с рабочим днем — 7 часов 31 минута (данные по США). За год показатель вырос почти на час. Цифровую зависимость уже внесли в Международный классификатор болезней, в тот же раздел, что алкоголизм и наркоманию. Так что запатентованная Microsoft идея обязательно будет воплощена", - уверенны конспирологи.

ИЛОН МАСК И NEURALINK: ВЖИВЯТ ЧИП ЧЕЛОВЕКУ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

На фоне скандалов вокруг Билла Гейтса многие упустили из виду деятельность по разработке чипов основателя SpaceX, Tesla и Neuralink, миллиардера Илона Маска, а он, надо заметить, продвинулся в этом направлении намного дальше, нежели Гейтс и Microsoft. Чипы Илона Маска выглядят куда более совершенными, но от этого не стают менее пугающими. Особенно, если внимательно вслушаться, что говорит о технологии Маск.

Так, еще в июне 2016 года Маск обсуждал идею создания "нейроленты" ( neural lace. – Англ.), которая в научно-фантастических рассказах Иэна Бэнкса используется представителями сверхцивилизации "Культура" (The Culture. – Англ.). Согласно статье из Wait But Why, опубликованной в апреле 2017, Маск заявил, что компания Neuralink стремится сделать устройства для лечения серьёзных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, а конечная цель состоит в усовершенствовании людей.

Для справки: Neuralink — американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, планирующая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.

В июле 2019 года Илон Маск и команда компании Neuralink презентовали результаты своей двухлетней работы над технологиями будущего — нейроинтерфейсы мозг-машини. Был показан чип N1, который будет вживляться в мозг. Илон Маск сообщил об успешно проведенных тестированиях на животных. По словам компании, в 2020 году Neuralink может уже начать клинические испытания с людьми.

Клинические испытания над людьми

Испытания запланированы на человеке с параличом всех конечностей, которому планируется внедрить четыре 1024-канальных сенсора в первичную моторную кору, в дополнительную моторную область, в предмоторную кору, а также для обратной связи – в первичную соматосенсорную кору. Начальные цели — добиться "мысленного" ввода текста и управления компьютером и мобильным телефоном.

Также была продемонстрирована работа созданного командой аппарата, который способен самостоятельно оценивать проходящие в толще коры головного мозга кровеносные сосуды и устанавливать, не повреждая кровеносного русла, "нити" Neuralink, которые служат для улавливания импульсов и стимуляции нейронов.

В недавнем подкасте американского комика и интервьюера Джо Рогана Илон Маск детально рассказал о том, каким потенциалом обладает технология Neuralink. По его словам, текущая цель компании — адаптировать технологию для лечения пациентов с квадриплегией (частичным или полным параличом всех конечностей), обычно возникающей вследствие травмы спинного мозга.

"Мы уже в какой-то степени являемся киборгами. У нас есть смартфоны, ноутбуки и другие устройства. Сегодня, если вы забудете свой смартфон дома, то будете чувствовать себя так, как будто лишились одной из конечностей. Мы уже частично киборги", — заявил Маск.

По его словам, Джин уже выпущен, и человечеству предстоит война с искусственным интеллектом, в которой все мы находимся в заведомо проигрышной позиции. Поэтому, чтобы добиться симбиоза с ИИ, вскоре человеческий мозг соединят с компьютером. Чип поможет восстановить неработающие функции организма, подарить его обладателю сверхразум, восстановить память. Вскоре, уверяет Маск, отпадет необходимость в вербальном общении и изучении языков, а чипы позволят ходить и видеть тем, кто раньше никогда не мог этого делать. Помимо этого, Илон Маск уверен, что вскоре отпадет необходимость и в таких понятиях как частная жизнь.

Илон Маск также объяснил, каким образом имплантат будет вживляться в человеческий мозг:

"Мы в буквальном смысле вырежем кусок черепа, а затем установим туда устройство Neuralink. После этого нити электродов очень аккуратно подсоединяются к мозгу, а затем всё зашивается. Устройство будет взаимодействовать с любым участком мозга и сможет восстановить потерянное зрение или утраченную функциональность конечностей", — говорит Маск.

Имплантат, который будет вживляться в человеческий мозг

Толщина электродов Neuralink составляет всего 1/3 толщины человеческого волоса, а размер отверстия в черепе будет не больше почтовой марки.

"После того как всё зашьётся и залечится, никто даже не догадается, что у вас установлена эта штука", — уверяет Маск.

Предполагается, что четыре таких чипа будут устанавливаться в мозг человека. Три будут располагаться в области мозга, отвечающей за моторику, а один — в соматосенсорной области (отвечает за ощущение нашим телом внешних раздражителей).

Каждый чип имеет очень тонкие электроды, которые будут вживляться в мозг с лазерной точностью при помощи сверхточного робота. Посредством этих электродов будет проводиться стимуляция нейронов.

Чипы также будут подсоединяться к катушке индуктивности, которая в свою очередь будет подключена к внешней батарее, установленной за ухом. К финальной версии устройства Neuralink можно будет подключаться беспроводным образом через Bluetooth. Благодаря этому парализованные люди смогут управлять своими смартфонами, компьютерами, а также продвинутыми протезами конечностей.

Известно, что прототип чипа был успешно установлен и проверен на обезьяне и мыши. В эксперименте с приматом участвовали ведущие специалисты Калифорнийского университета. По словам Маска, результат оказался крайне положительным.

На фото – основатель Neauralink Илон Маск

По словам Маска, мозг состоит из двух систем. Первый слой — лимбическая система, которая управляет передачей нейронных импульсов. Второй слой — это система коры мозга, которая управляет лимбической системой и выступает в роли слоя интеллекта. Neuralink может стать третьим слоем, и, оказавшись поверх двух остальных, работать с ними сообща.

"Может существовать третичный слой, где будет находиться цифровой сверхинтеллект. Он будет гораздо умнее кортекса, но в то же время сможет мирно сосуществовать с ним, а также лимбической системой", — отметил Маск.

Илон Маск добавил, что Neuralink сможет восстанавливать утраченное зрение. Даже при повреждении зрительного нерва. Кроме того, технология сможет возвращать слух.

"Если вы страдаете эпилепсией, Neuralink сможет определять очаг и предотвращать приступ до его начала. Технология позволит справляться со множеством болезней. Например, если у человека случится инсульт и он утратит мышечный контроль, чип пошлет обратный импульс и остановит процесс. При болезни Альцгеймера Neuralink сможет помочь восстановить потерянную память. В принципе, технология сможет решить любую проблему, связанную с мозгом".

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ: НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ АПОКАЛИПСИСА И ПРИНЯТИЕ ВЛАСТИ АНТИХРИСТА

Когда в информационном пространстве стало появляться больше информации о разработках будущего, многие заговорили о том, что приход Антихриста (Люцифера), который будет знаменоваться наступлением эры цифровых технологий, был давно предсказан библейскими пророками. Давайте же вместе обратимся к первоисточникам, чтоб убедиться в этом воочию.

Из Откровения Иоанна Богослова в книге Апокалипсиса мы знаем, что придут времена, когда "малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его". Там же в главе 13 говориться, что число зверя — шестьсот шестьдесят шесть.

Как видим, это очень четко перекликается с теми разработками Илона Маска и Билла Гейтса, которые мы разбирали выше. Так, в патенте Билла Гейтса присутствуют три шестерки. Сам чип создан для того, чтобы посредством него можно было рассчитываться. Говоря о начертании на лбу, сразу же на ум приходит Илон Маск со своей технологией Neuralink.

"И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,

И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.

Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть", — написано в 13-й главе книги Апокалипсиса.

Кроме того, как видим, в предсказании говорится, что власть на Земле захватят два зверя – один больший (с семью головами и десятью рогами), а другой поменьше (с двумя рогами). Верующие христиане также в этом контексте проводят параллели между Илоном Маском и Биллом Гейтсом.

"Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть", — говорится в пророчестве (Откр. Апок. 13:2). Тут многие вспомнили о пуске ракеты Илона Маска Dragon X. Сам миллиардер часто шутит в Twitter, называя себя вестником Апокалипсиса.

"И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю

И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?

И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца

И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.

И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.

И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира", — сказано в книге (Откр. Апок. 13:2-8).

Страшные вещи были предсказаны пророками, и, конечно, автор рекомендует прочесть для понимания ситуации данные пророчества целиком. Но для иллюстрации приведем еще некоторые выдержки из книги Апокалипсиса:

О другом Звере в Откровении (13: 11-14) говорится так:

"И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон.

Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела;

и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми.

И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив".

СПАСУТСЯ НЕ ВСЕ: ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТИЕ ХРИСТА

Великая Скорбь, которая будет длиться семь лет, четко делится на две части: первые три с половиной и вторые три с половиной года. Именно и только во вторые три с половиной года будет править на земле Антихрист.

Представители множества христианских течений по-разному понимают события, описываемые в Библии, как и эсхатологию - учение о Втором Пришествии Христа. В книге Откровение повествование о вторых три с половиной года начинается с 13-й главы. Описаное же в 9-й главе Откровения, относится к первым трем с половиной годам, то есть до явления Антихриста и до внедрения им начертания.

Великую скорбь христианские авторы описывают как очень страшное время, которое будет предшествовать Второму Пришествию Христа.

Говорится, что целые полчища демонов (принявших начертание) будут посланы в горы, пещеры и поселения земные, чтобы отыскать скрывшихся от взоров его и привести их на поклонение ему. Всех тех, кто уверуют в него, он запечатлеет печатью своей, а тех, которые не пожелают покориться ему, он подвергнет несравнимым наказаниям и жесточайшим мучениям, каких никогда не было, какие никогда не достигали человеческого слуха и каких никогда не видели взоры смертных. Когда антихрист будет налагать печать свою на людей, сердца их будут делаться как бы мертвыми. И тогда антихрист начнет печатать людей своей печатью, якобы для того, чтобы знамением сим спасать их от бедствия.

Как видим, наступают тяжелые времена, нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великие гонения. Между тем, очевидно, что многие люди пока не понимают того, что мы уже переживаем знамения, что печать антихриста становится реальностью.

"Скорбную жизнь оплачет тогда вся земля, оплачет и море, и воздух, оплачет и солнце, оплачут и дикие звери вместе с птицами, оплачут горы, и холмы, и полевые деревья".

Авторы обращают внимание на чрезмерную злокозненность зверя, на ухищрения его лукавства: начинает он с чрева, чтобы человек, доведенный до крайности недостатком пищи, принужден был принять его печать.

Но когда же будет Второе пришествие Христа и кто сможет спастись?

Этой теме посвящено множество пророчеств Нового Завета. В том числе, сам Иисус Христос в них неоднократно говорит о своём втором пришествии, о нём повествуют и апостолы. В текстах Библии Иисус Христос и апостолы не только не указывают определённо на день и час второго пришествия, но даже прямо говорят о невозможности для человека знать это (Мф. 24:36; Деян. 1:6, 7; 2Пет. 3:10 и др.).

Некоторые из пророчеств Ветхого Завета о "дне Господнем" в христианской традиции также связываются со Вторым пришествием.

"Перед ними потрясётся земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?" — Иоил. 2:10-11

Согласно текстам Нового Завета, Второе пришествие Христово для суда над миром будет видимым для всех людей на Земле.Иисус говорил своим ученикам о втором пришествии: "Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет (Мф. 24:34)".

Апостолы также указали некоторые признаки этого времени, как то: появление многих лжехристов (Мф. 24:5; 1Ин. 2:18, оскудение веры и любви в людях (Мф. 24:12; Лк. 18:8), страх перед бедствиями, которые должны постичь Землю (Лк. 21:26) и явление беззаконника, то есть антихриста.

Есть также замечательная притча Иисуса Христа о десяти девах (Матфея 25:1-13), из которых будет пять мудрых и пять неразумных. Десять дев - это вся церковь Христа на земле на момент Его прихода. Пять мудрых - верующие, имеющие Дух Святой. Пять неразумных - верующие без Духа Святого. Пять мудрых возьмутся Христом от земли буквально в момент явления Антихриста, и им не грозит никак принятие начертания.

Пять неразумных останутся на земле на время правления Антихриста, и им нужно будет пережить все описанные гонения и мученическую смерть.

Как и в пророчествах Ветхого Завета, пророчества Нового Завета говорят о том, что второму пришествию будут предшествовать многие катаклизмы (землетрясения) и знамения на небе (помрачения солнца и луны, падения звёзд с неба).

В притче о смоковнице (Мф. 24:32, 33; Лк. 21:29-31) Иисус Христос указал способ определения приближения Дня Господня: когда деревья распускаются — то лето близко. Когда "пришествие Сына Человеческого" будет "близко, при дверях", то ученики будут способны это узнать (Мф. 24:33). Христос просит учеников увидеть приближение Царствия Божьего и восклониться (Лк. 21:28, 31).

"И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою — (Мф. 24:29,30)

"Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем" — 1Фес. 4:17.