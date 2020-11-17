Чиновниця МОЗ виправдалася за заклик до підприємців працювати в лікарнях. Відео

Юрій Сергієнко Суспільство 22:22, 17.11.2020 Оновлено: 22:24, 17.11.2020

Заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак пояснила, що її заклик йти працювати в лікарні був проханням, а не рекомендацією.

В ефірі "5 каналу" вона зазначила, що зараз в лікарнях велика нестача не тільки медичних працівників, а й технічного персоналу.

"Ніхто не дослухав, що я говорила на брифінгу. Я зверталася саме з проханням до підприємців", – сказала Микичак.

Вона додала, що може наступити момент, коли всім доведеться надіти халати і йти в лікарні рятувати своїх рідних.

За словами чиновниці, подібне відбувалося в Італії навесні. Тому, якщо всі українці не підтримуватимуть один одного – ситуація погіршиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на брифінгу 16 листопада Микичак заявила, що підприємцям, які проти карантинних обмежень, варто спробувати попрацювати в лікарнях. Після цього, на думку чиновниці, вони стануть інакше сприймати ситуацію в країні і рішення Кабміну.

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