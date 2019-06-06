Курорт убивають: у Криму назріла нова катастрофа через Росію

В анексованому Росією Криму активісти підняли паніку через промисловий видобуток піску на території ландшафтно-рекреаційного парку "Бакальська коса".

Місцеві жителі скаржаться, що з початку 2015 року площа парку через розробку зменшилася на 8 гектарів. У підконтрольному Росії Мінприроди Криму запевняють, що ліцензію на видобуток піску не видавали. Про це повідомляє телеканал "Крым. Реалии".

Відзначимо, що Бакальска коса розташована на північно-західному узбережжі Криму на території Роздольненського району. З 2000 року коса має статус регіонального ландшафтного парку, її протяжність – близько 12 кілометрів. Активісти з довколишніх населених пунктів звертають увагу на те, що в останні роки коса помітно звузилася і йде під воду.

Видобуток піску на Бакальській косі krymr.com

У коментарі ЗМІ начальник відділу благоустрою та природокористування російської адміністрації Роздольненського району Денис Олійник розповів, що місцева влада продовжує звертатися в усі компетентні інстанції з вимогою припинити видобуток піску:

"Пишемо заяви, просимо, щоб перевірили, чи все тут законно відбувається. Ось ми писали на голову Республіки Крим, який нас підтримує, а він виходив на уряд Російської Федерації, на Раду Федерації, де це питання було дуже гостро вже озвучене".

Заступник голови підконтрольного Росії Міністерства екології Криму Олексій Яценко запевнив, що кримська влада дозволів на видобуток піску на Бакальській косі не видавала, але яка юридична особа займається розробкою шельфу, у відомстві повідомити журналістам видання "Примітки" відмовилися.

Жителька Криму Валентина, яка виступає проти видобутку піску в акваторії Бакальскої коси, стверджує, що дозвіл на ці роботи дали на російському федеральному рівні:

"Починається коса в селі Стерегуще і триває 14 кілометрів. У тому місці, де вона висувається в море, такі унікальні пляжі були, дуже гарне місце. І ось це місце просто розграбували. Все почалося в 2015 році. Якась юридична особа, суб'єкт господарської діяльності отримав дозвіл від уряду Російської Федерації.

Можливо, дали цей дозвіл через незнання ситуації. Як нам повідомили в Мінекології Криму, воно було дійсно до 17 квітня 2018 року, тобто вже не діє. Невідомо, що це за люди, але і сьогодні стоять там кораблі. Ніхто не може вплинути. Люди стурбовані тим, що знищується унікальний природний парк, це також впливає на всю акваторію Чорного моря, а не тільки на нашу ділянку узбережжя. Там червонокнижна флора, червонокнижна фауна – все це страждає".

Валентина додає, що через видобуток піску руйнується сам берег, а це впливає на доходи місцевих жителів.

"Через те, що помінялися течії, через промоїну, яка утворилася в результаті робіт, течія несе водорості, а їх раніше сюди не приносило. Берег тепер у нас змулений, захаращений, ось це все гниє. Пляжі прийшли в непридатність, люди відпочивати тут не можуть, а у нас це єдиний дохід – утримання відпочивальників. Люди, звичайно, сюди не поїдуть відпочивати.

Як може держава так ставитися до розбазарювання заповідників? Загублено більше 10 гектарів території, а дорога, яка виходить на косу, веде в море, шість прольотів лінії електропередач пішли в воду. У нас у Криму це називали місцевими Мальдівами. При Україні ці території настільки охоронялися, що людину за відро піску могли оштрафувати на величезну суму. Місцеві жителі для будівництва закуповували пісок, привозили його. Треба терміново зупинити видобуток піску й ініціювати відновлення коси".

Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі запевняє, що дії Росії і російських компаній в анексованому Криму не залишаються без уваги української влади.

"Сьогодні окупаційна влада ставить перед собою мету реалізувати інфраструктурні проекти, у що б це не обійшлося екології та жителям півострова, щоб довести всьому світу: Росія в Криму назавжди, це питання не обговорюється. Насправді кожне з цих порушень і злочинів зафіксовано нашими заявами до Прокуратури Автономної Республіки Крим, ведеться слідство. Тих порушників, яких ми маємо можливість ідентифікувати, ми можемо включити в санкційні списки".

Юсуф Куркчі зазначає, що добутий у Криму пісок використовувався при будівництві траси "Таврида" і моста через Керченську протоку.

Російський еколог Володимир Кімаєв пояснює, що в російському законодавстві є чітка процедура для організації видобутку піску:

"Придонні відкладення формуються дуже довго і, звичайно, видобуток піску певним чином впливатиме на пляжні території. Роки 3-4 назад у нас були такі ж спроби під Анапою. Місцеві активісти протестували, і врешті-решт затію залишили в спокої. Було доведено, що течії вздовж узбережжя Чорного моря не зможуть компенсувати вилучення піску. У будь-якому випадку повинна бути державна експертиза, і люди мають рацію, коли починають протестувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі рознесли нові показові фото з Криму. На знімках видно, що незважаючи на гарну погоду, біля моря майже нікого немає.

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