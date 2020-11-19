Чим пневмонія в разі COVID-19 відрізняється від звичайної: головна небезпека

На пневмонію люди хворіли і до появи коронавірусу, але останнім часом її асоціюють саме з пандемією COVID-19.

Чим коронавірусна пневмонія відрізняється від звичайного запалення легенів, які її симптоми та в чому небезпека, розбирався OBOZREVATEL.

Звичайна пневмонія та її симптоми

Пневмонія – це запалення тканин легенів, за якого переважно відбувається ураження альвеол. Запалення, зазвичай, викликають віруси і бактерії, іноді – гриби і паразити.

Симптомами пневмонії, за даними ВООЗ, є:

кашель – спочатку сухий, потім може з'являтися мокрота;

біль у грудях під час видиху і неможливість зробити глибокий вдих;

лихоманка та озноб, занепад сил;

задишка;

занадто часте дихання.

Важливо: у дітей молодшого віку пневмонія часто буває без кашлю, бо цей рефлекс у них не виражений. Запідозрити запалення легенів може лікар під час огляду дитини.

У дітей пневмонія часто буває без кашлю Pexels

Що таке атипова пневмонія

У разі атипової пневмонії ураження легень викликають не звичайні збудники, а бетакоронавіруси – SARS-CoV і SARS-CoV-2 (збудники COVID-19), MERS-CoV.

Атипова пневмонія, крім звичайних симптомів, супроводжується загальною інтоксикацією організму. Її перебіг непередбачуваний: може бути майже без симптомів або важкою, з найнебезпечнішими ускладненнями.

Крім того, збудників атипової пневмонії неможливо виявити одним аналізом харкотиння. Для постановки діагнозу необхідні складніші та дорожчі методи дослідження.

Коронавірус викликає атипову пневмонію Pixabay

Чим відрізняється пневмонія в разі коронавірусу від звичайної

Головна особливість коронавірусної хвороби, що відрізняє її від грипу або звичайної пневмонії, полягає в тому, що COVID-19 провокує важку форму захворювання з частотою дихання більш як 30 на хвилину, порушенням свідомості, насиченістю крові киснем менш ніж 90% та іншими симптомами.

Так, у разі бактеріальної пневмонії альвеоли заповнює мокротиння, що на рентгенограмі виглядає як затемнення або тіні. У разі коронавірусу альвеоли незаповнені мокротою, що викликає запалення, хрипи в легенях відсутні, а рентген не покаже будь-яких вогнищ. Захворювання може виявити комп'ютерна томографія, на якій лікар може побачити так зване "матове скло".

Вогнищева пневмонія на рентгені шпаковскаяцрб.рф

Серія рентгенівських знімків пацієнтів з COVID-19 mibsnews.ru

Пацієнтам із важкою формою пневмонії рекомендується невідкладна госпіталізація у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим небезпечна пневмонія і чому вражає легені в разі COVID-19: лікарі кажуть, що пневмонія в разі коронавірусу проходить специфічно.