Чим пандемія відрізняється від епідемії: що потрібно знати після заяви ВООЗ про коронавірус

У середу, 11 березня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу COVID-19, раніше поширення цього захворювання в світі називали епідемією.

OBOZREVATEL пропонує розібратися, чим відрізняються ці поняття.

Пандемія і епідемія: в чому різниця

Отже, за визначенням ВООЗ, пандемією є поширення нового захворювання в світових масштабах. Вона відбувається, коли більшість людей не мають імунітету.

Коронавірус став пандемією

При цьому епідемією називають тип хвороби, який поширюється зі швидкістю, що перевищує очікування фахівців. Це масове поширення інфекційного захворювання серед населення за короткий проміжок часу.

Територія поширення

Епідемія - активне і безконтрольне поширення захворювання в одній країні, місті чи регіоні. Про неї говорять, коли реальна кількість інфікованих перевищує епідемічний поріг.

Якщо ж інфекція починає швидко поширюватися в декількох країнах одночасно, то епідемія може перерости в пандемію.

Причини появи

Появі епідемії сприяють такі чинники, як наявність збудника хвороби, шляхів його передачі між людьми і відсутність опірності організму людини до цієї інфекції.

Пандемія здатна виникнути через те, що новий штам або мутований вірус може легко передаватися від людини до людини і швидко виходити за межі регіону. При відсутності вакцини, ефективних способів лікування і профілактичних заходів захворювання може швидко стати глобальною проблемою і поширитися за межі однієї країни або континенту.

Варто відзначити, що пандемії виникають у світі регулярно з інтервалом від 10 до 50 років. Відомим випадком пандемії був іспанський грип, жертвами якого з 1918 по 1920 рік стали 100 мільйонів чоловік. Одним з останніх прикладів є пандемія свинячого грипу (H1N1) в 2009-2010 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з поширенням у світі коронавируса COVID-19 Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин до 3 квітня. OBOZREVATEL розбирався, що зміниться для громадян і чи варто панікувати.

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