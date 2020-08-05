Чим небезпечне подвійне зараження COVID-19 та грипом: лікарка дала пояснення

Одночасне інфікування коронавірусом і грипом може призвести до "реанімаційної" ситуації.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, докториня медичних наук, професорка Алла Волоха. "Це, звичайно, може істотно погіршити ситуацію. Тому що і грип може важко перебігати, і COVID-19 дати розвиток пневмонії", – пояснила медичка.

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За її словами, знизити ризики допоможе вакцинація від сезонних штамів грипу, а також дотримання санітарних норм, рекомендованих в період пандемії коронавірусу.

Щеплення від грипу знизить ризик зараження або запобіжить важкому перебігу хвороби при грипі. Використання медичних масок буде попереджати не лише інфікування коронавірусом, а й сезонними гострими респіраторними захворюваннями, розповіла медичка.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Аллою Волохою скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти грипу не допоможе стовідсотково уникнути інфікування COVID-19, але при цьому убезпечить людину від подвійного зараження цими вірусами.