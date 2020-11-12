Чим краще ми знатимемо одне одного з росіянами, тим меншою буде ймовірність війни, – експерт

Росія – сусід України, та як би не ставилися до її влади, необхідно спілкуватися з росіянами на різних майданчиках.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" експерт, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи відкриття XVIII Міжнародного фестивалю православного кіно "Покров".

За його словами, цього року незвичайні і онлайн формат фестивалю "Покров", і його відкриття.

"Відкриття відбулося у двох студіях – у Києві та Москві. Передбачаю реакцію наших патріотів, які вважають, що нам потрібно відокремитися ровом від Росії. Не бачити та не чути нічого, що там відбувається. Не показувати, як живемо ми. Хочеться нам цього чи ні, але Росія наш сусід. Була, є і буде. І як би не ставилися до її влади, нам необхідно спілкуватися з росіянами на різних майданчиках", – написав Карасьов.

На його думку, ворог – це завжди хтось знеособлений, безіменний.

"Чим краще ми будемо знати один одного – в обличчя, на ім’я, тим менше буде вірогідність війни. Тому рецепт один: налагоджувати народну дипломатію, дружити, а не закриватися. P.S. Невже уроки Карабаху нас так нічому і не навчать?", – підсумував Карасьов.

Міжнародний кінофестиваль православного кіно "Покров" проводиться з 2003 року, коли він був проведений з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира. Сьогодні фестиваль проходить під благословенням Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Кінофестиваль проходить щорічно з метою популяризації фільмів християнського змісту. Президент кінофестивалю – народний депутат України Андрій Деркач. У цьому році фестиваль "Покров" вперше проходить в онлайн-форматі.

Фільмом відкриття фестивалю стане документальний фільм режисера ченця Іларіона (Моїсеєва) "Здрастуй, брате, Христос воскрес", який розповідає про віру, дружбу, справжній патріотизм відомих українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фестиваль православного кіно "Покров" відкриється фільмом про Ломаченка та Усика.