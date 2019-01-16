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''Чим їх там труять?'' У Криму окупантів яскраво поставили на місце через мову

5.2тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму влаштували дискусію з приводу необхідності навчання дітей української мови.

Про це написав у Twitter блогер КРЫМский бандеровец, опублікувавши підтверджуючі скріншоти. В одному із пропагандистських пабліків поставили запитання, чи вважають кримчани, що наступні покоління мають знати українську.

Частина користувачів із жовчю заявили, що обходяться російською і надалі не збираються нічого змінювати. У відповідь їм нагадали про те, що півострів був незаконно анексований РФ і залишається частиною України.

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''Чим їх там труять?'' У Криму окупантів яскраво поставили на місце через мову

Twitter КРЫМский бандеровец

''Чим їх там труять?'' У Криму окупантів яскраво поставили на місце через мову

Twitter КРЫМский бандеровец

"Особисто я знаю і російську, й українську, і сина свого навчу", "У кого Україна серці, у тих діти і так будуть її знати", "Крим – це Україна, і вчити державну мову обов'язково", "Український дубляж мультиків – кращий. Сам давно не розмовляю, але душу гріє", – написали учасники дискусії.

"Українці повинні знати свою мову! До того ж, вона дуже гарна!" – підтримали їх у коментарях до посту блогера.

''Чим їх там труять?'' У Криму окупантів яскраво поставили на місце через мову

Один із користувачів поділився показовою історією з власного життя. "Я колишню знайому (34 роки, від українського паспорта не відмовилася) з Севастополя привітав із Різдвом листівкою з написом українською. Відповідь: "Не хочу поздоровлень іноземною мовою". Ось чим їх там труять?" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували бунт через "російські Курили".

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Особа
Кримський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Икол Вадик
Икол Вадик
Ой, зацвірінькають, як рідні...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Статья для дебилов. Особенно набор тезисов. Представляю, мучения крымчан по поводу отсутствия мультиков на украинском или укр.образования. Во время секса оргазмируют тоже по-украински?
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Исаев Денис
Исаев Денис
Стук Кастрюль, Товарищ с Каунаса написал про мультики, а второй с Киева и ещё пяток ботов с пустыми или закрытыми профилями, реальных там только двое за украинский язык и написали об этом вполне спокойно. Причём боты подписаны на все аналогичные севастопольские паблики. В твиттере бандерлога стопроцентные пропагандоны отписались скорее всего его же коллеги.
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andrei andrei
andrei andrei
Дискутанты, защищающие мову были с украины:-) В Крыму никогда не было украинского языка. Потому что Крым никогда не был украинским.
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Крым Андрей
Крым Андрей
andrei andrei, не знаю, конечно, про все школы, но у нас всё было строго. Я до сих пор мову отлично знаю, хоть и не пользуюсь. Но, конечно, украинский с русским практически идентичные. Поэтому чего там учить-то?
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andrei andrei
andrei andrei
Крым Андрей, Предполагаю, что как эстонски-латышский в то же время в русских школах:-) Т.е. никак.
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