''Чим їх там труять?'' У Криму окупантів яскраво поставили на місце через мову

В анексованому Криму влаштували дискусію з приводу необхідності навчання дітей української мови.

Про це написав у Twitter блогер КРЫМский бандеровец, опублікувавши підтверджуючі скріншоти. В одному із пропагандистських пабліків поставили запитання, чи вважають кримчани, що наступні покоління мають знати українську.

Частина користувачів із жовчю заявили, що обходяться російською і надалі не збираються нічого змінювати. У відповідь їм нагадали про те, що півострів був незаконно анексований РФ і залишається частиною України.

Twitter КРЫМский бандеровец

Twitter КРЫМский бандеровец

"Особисто я знаю і російську, й українську, і сина свого навчу", "У кого Україна серці, у тих діти і так будуть її знати", "Крим – це Україна, і вчити державну мову обов'язково", "Український дубляж мультиків – кращий. Сам давно не розмовляю, але душу гріє", – написали учасники дискусії.

"Українці повинні знати свою мову! До того ж, вона дуже гарна!" – підтримали їх у коментарях до посту блогера.

Один із користувачів поділився показовою історією з власного життя. "Я колишню знайому (34 роки, від українського паспорта не відмовилася) з Севастополя привітав із Різдвом листівкою з написом українською. Відповідь: "Не хочу поздоровлень іноземною мовою". Ось чим їх там труять?" – обурився він.

Крим. На ватяному паблік Євпаторії поговорили про те, чи варто в Криму самостійно навчати дітей української мови. Цікаві коментарі. Рекомендую.

PS Коментарі запоребріков і понаїхали, які жовчно писали, що українці не потрібен, я не Скриня pic.twitter.com/dskQ4vjnp9 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 16 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували бунт через "російські Курили".

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