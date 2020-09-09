Чим годували дітей у СРСР: названо страви, які асоціюються з дитинством

Часи Радянського Союзу назавжди залишаться в історії як "епоха СРСР". Хоча і стверджується, що для виготовлення продуктів тоді використовувалася тільки натуральна сировина з мінімальним додаванням харчових барвників, але для деяких сімей і такі продукти були недоступними.

Жили люди досить бідно, скромно, навіть не уявляючи, що десь на планеті існує "чудовий світ", де на прилавках магазинів лежать десятки сортів ковбаси. Дітей батьки годували тим же, що їли самі, а іноді купували дефіцитні солодощі. OBOZREVATEL розповідає про звичайні страви і продукти з СРСР, які у багатьох асоціюються з дитинством.

Чим годували в школі

Радянські шкільні обіди не відрізнялися різноманітністю страв. Так, на перше зазвичай давали суп або борщ, на друге – картоплю з сосискою або м'ясними тюфтельками в підливі. Запивали все це діти компотом із сухофруктів, чаєм або кавовим напоєм, до яких часто додавалася булочка.

Діти обідають в радянському державному дитячому садку, лютий 1963 року

Крім оплачуваного комплексного обіду, радянські учні за свої кишенькові гроші іноді купували будь-яку вподобану продукцію в шкільній їдальні.

Для обідів у школах СРСР відводилася велика перерва – тоді їдальня наповнювалася гулом дитячих голосів, а велика виварка з хлібом була місцем своєрідного паломництва. Так, запасливі школярі часто крадькома жували цей хліб на уроках. Водночас молоко з пінкою, склянки з яким розносили перед сніданком, добровільно не пив майже ніхто.

Група молодих радянських євреїв їсть суп на обід у московській синагозі, квітень 1990 року

Домашнє харчування

У домашньому колі дорослі й діти також харчувалися скромно, без особливих кулінарних шедеврів. Супи та борщі варили на бульйоні, а до каші або картоплі готували котлети, рибу, подавали ковбасу або тефтелі. Салати "Оселедець під шубою" та "Олів'є" були святковими, тому не призначалися для частого приготування. "Популярністю" ж на столі користувалися сезонні овочеві салати, заправлені олією, або консервація.

У домашньому колі дорослі й діти харчувалися однаково

Якщо на обід мама чи бабуся готували борщі, то до нього купували майонез, який намазували на хліб і їли разом із гарніром. Також у радянських сім'ях до столу купували молочну продукцію в скляних пляшках, солону рибу в круглих банках. На вечерю часто відварювали пельмені, які заготовляли заздалегідь у великих порціях, або макарони і вживали їх із вершковим маслом.

Часто в СРСР діти разом з батьками ліпили пельмені про запас

Хліб із цукром, цукерки і ситро – ласощі для дітей у СРСР

Якщо дитині доручали сходити в магазин за хлібом, то після ніхто не лаяв її за відкушування буханки. Але ж дуже часто від хліба діти відламували шматочок за шматочком, тому до приходу додому пахучих хлібобулочний виріб перетворювалося на безформну масу, яка здалеку нагадувала "цеглинку". А від бубликів із маком і солодких рогаликів із цукровою пудрою залишалися одні спогади.

Радянські діти відкушували скоринку хліба

З цукерок найпопулярнішими в СРСР були льодяники "Барбарис", "Дюшес" і карамельки з начинкою. Доступними за ціною були ще іриски "Золотий ключик" і "Льодовиковий період". А ось шоколадні цукерки "Червоний мак", "Гулівер", "Мишка на Півночі" середньостатистичні батьки купували дітям в СРСР рідше.

Одне з улюблених ласощів радянських дітей – хліб із цукром

Дітлахи ж із задоволенням (оскільки альтернативи не було) гризли кисіль в пачках, сухий заварний крем і кукурудзяні пластівці, а іноді просто хліб, вмочений у воді і посипаний цукром (рідше ще й з маслом). Досі ті, хто жив у той час, згадують цей смак із дитинства, як і напої в скляних пляшках: "Лимонад", "Тархун", "Дюшес", і "Буратіно". Ще одними "ласощами", які батьки купували дітям в аптеках, були "Аскорбінова кислота" і "Гематоген".

Звісно, цукерки, печиво, пряники, бублики, вафельні торти та інші коржики теж були, але часто вони зберігалися в коморі, яка закривалася ключем задля уникнення тотального знищення зголоднілою дітворою.

Якщо хтось із батьків їздив у відрядження, то привозив делікатеси у вигляді вареної ковбаси або сардельок – продуктів непотрібних для організму і навіть шкідливих, але до дуже смачних. А також цукерки, шоколадки і рідше дефіцитні жуйки.

Дітей в СРСР теж балували морозивом, шоколадками і цукерками

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