Чикатило під час останнього вбивства проковтнув язик жертви: як затримали найбільш невловимого маніяка в історії

Одного з найжорстокіших маніяків в історії Андрія Чикатило заарештували 20 листопада 1990 року після багатьох років пошуків.

Як пишуть "Аргументи і факти", маніяка виявили, коли він виходив з лісу, де вбив 22-річну Світлану Коростік.

Операція "Лісосмуга", яку оголосили в 1985 році на Дону, тривала три роки. Завдяки співпраці з ростовським психіатром Олександром Бухановським міліція вилучила з числа підозрюваних стоять психів, що стояли на обліку, неповнолітніх, онанистів і гомосексуалістів. Вималювався чіткий портрет різника: сексуальний маніяк, ймовірно, водій або людина, яка часто їздить у відрядження, пересувається по залізниці.

За цей час знайшли сотні людей з сексуальними відхиленнями, розкрили десятки вбивств і згвалтувань. Але того самого маніяка взяти не вдавалося.

Затримали Чикатило біля залізничної платформи Лісгосп. Він виходив з лісу, де вбив 22-річну дівчину. Міліціонер звернув на нього увагу через нестандартний одяг – чоловік був в костюмі і з краваткою. З того моменту за ним встановили спостереження.

"Кінчик язика останньої жертви маніяк проковтнув, соски – теж. Усе інше, що вирізав після смерті, викинув. Присипав труп землею і листям. Різав її складаним ножем з рожевою пластмасовою фігурною ручкою", – розповів оперативник Анатолій Євсєєв. .

Затримувати маніяка вирішили за місцем його проживання, у Новочеркаську. 20 листопада він пішов робити рентген пальця, який прокусила передостання жертва.

"Потім пішов через парк у кафе. У руках була авоська, а в ній – трилітровий балон з пивом. Чикатило заглянув в кафе, а на виході ми його "взяли "і повели до машини. Він сказав лише одне: "Я заарештований?" Усю дорогу до Ростова він не промовив жодного слова", – згадав Євсєєв.

За його словами, Чикатило тоді навіть не подумав про те, що його затримують за вбивства, а був упевнений, що це через його постійні скарги на начальство.

"Він був сутяжником і склочником. Писав скарги навіть Горбачову", – розповів Євсєєв.

Нагадаємо, Чикатило вбив десятки жінок, дівчаток і хлопчиків. Суд довів 52 смерті від його рук, хоча сам маніяк визнав провину в 56 злочинах. Є версія, що жертвами маніяка могли стати більш 65 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серійного маніяка Юрія Кузьменка, який орудує більше десяти років тому на Київщині, правоохоронці намагалися впіймати майже три роки. До розслідування справи були залучені "кращі уми" карного розшуку, а у встановленні слідів злочинця Україні допомагали навіть в НАТО.