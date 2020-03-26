"Вони не усвідомлюють загрози": Чийгоз попередив кримчан про пандемію коронавірусу

Мешканці окупованого Росією Криму досі не усвідомлюють реальну загрозу від коронавірусу, оскільки звикли жити в умовах російської пропаганди.

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Про це наголосив народний депутат від "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз в ефірі "Радіо Крим. Реалії". За його словами, нині кримчани не сприймають вірус як реальну загрозу.

"Сьогодні ми намагаємося через будь-які можливості достукатися до кримчан, адже вони через постійне знаходження в зоні ризику, через постійну пропаганду Росії поводять себе небезпечно. Не відчувають і не сприймають коронавірус як реальну загрозу", – зауважив парламентар.

Він зауважив, що у Криму знають, що на материковій частині України серйозні проблеми і що застосовуються достатньо жорсткі заходи. Вони бачать, як суспільство самоорганізовується, проте вважають, що це не торкнеться Криму.

Чийгоз зауважив, що достукатися до кримчан наразі не вдається. А окупаційна влада не робить необхідних кроків для боротьби з коронавірусом в Криму.

"Коли ми їм говоримо, що треба відмовлятися від весіль, від святкування днів народження, походів в кафе і ресторани, на жаль, ми не можемо достукатися до них. Нам залишається лише закликати і говорити їм, що сьогодні така безпечність – може бути смертельною. Тим паче в той час, коли ми не можемо їм допомогти", – наголосив Чийгоз.

Він закликав кримських активістів моніторити ситуацію і повідомляти про стан з епідемією на півострові, щоб можна було апелювати до міжнародних правозахисних організацій і гуманітарних місій, а також допомагати кримчанам через неофіційні канали, через волонтерів, родичів та друзів з материкової частини України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція "Європейська солідарність" закликала владу до конструктивної співпраці і зажадала ухвалити законопроект Ніни Южаніної, який допоможе перерозподілити понад 13,5 млрд грн з лобістських статей видатків влади і непріоритетних закупівель на протидію коронавірусу.

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