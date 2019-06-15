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Чий заміський будинок? ЗМІ поширили новий фейк про Вакарчука

18.5тЧитати матеріал російською

У травні поточного року багато українських ЗМІ, у тому числі OBOZREVATEL, поширили в мережі фейк про те, що музикант і лідер групи "Океан Ельзи", лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук показав нібито місце, де він живе.

Апартаменти були представлені як заміський будинок. Насправді ж ця інформація не відповідає дійсності.

Так, 15 травня 2019 року Вакарчук на своїй сторінці в Instagram виставив фото, на яких займається йогою. "Ось вам ідеальні інстафотки: йога, Северин, гарний ранок", – написав він.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

ТСН

ЗМІ вирішили, що він показав власну нерухомість, однак припущення не підтвердилися.

Редакція OBOZREVATEL приносить свої вибачення за поширення даної інформації. Вона була видалена після перевірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія Вакарчука "Голос" у п'ятницю, 14 червня, подала документи в Центральну виборчу комісію для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
смешно
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вакарчук наверное бездомный.
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леня зе
леня зе
шарий обещал раскрыть источник финансирования смэрэкового .во времена президентских выборов.
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леня зе
леня зе
ivanov koly, докажи.
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ivanov koly
ivanov koly
леня зе, шарий это сгусток лжи и мерзости
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