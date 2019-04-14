"Чий Крим, матір вашу?!" Цимбалюк заявив про припадок "братньої любові" у росіян

В Українському культурному центрі в Москві закликали робити вигляд, що між Росією і Україною немає війни, оскільки народи нібито є "братами навік".

Враженнями від випадкового відвідування заходу, організованого УКЦ, поділився в Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

"Там оголосили, що вже пора спробувати "відновити культуру діалогу" між Україною і Росією, почати говорити про українську і російську культуру, історію. Причому історію виключно до 2014 року. Треба робити вигляд, що в 2014 році нічого не сталося", – розповів журналіст.

"Була в мене думка, поставити лекторам тільки одне питання:"Чий Крим, матір вашу?!" – обурився Цимбалюк.

Засідання в УКЦ facebook.com/RomanTsymbaliuk

Крім цього, в ході засідання прозвучали фрази "Російський та український національні проекти суперечать один одному і претендують на одні і ті ж території", "Кордон між народами –це наша уява", "Українська мова і українська культура – це все село, а все "російське" – це місто".

"Логіка цих хлопців проста: тих українців, яких не дістати артилерією, Росія задушить у братських обіймах. Миротворці хр*нові", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення сильною промовою, давши зрозуміти, що Росії нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Крім того, він заявив, що розв'язавши війну на Донбасі, Росія зробила щеплення від "русского міра" решті України.

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