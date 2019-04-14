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"Чий Крим, матір вашу?!" Цимбалюк заявив про припадок "братньої любові" у росіян

4.2тЧитати матеріал російською

В Українському культурному центрі в Москві закликали робити вигляд, що між Росією і Україною немає війни, оскільки народи нібито є "братами навік".

Враженнями від випадкового відвідування заходу, організованого УКЦ, поділився в Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

"Там оголосили, що вже пора спробувати "відновити культуру діалогу" між Україною і Росією, почати говорити про українську і російську культуру, історію. Причому історію виключно до 2014 року. Треба робити вигляд, що в 2014 році нічого не сталося", – розповів журналіст.

"Була в мене думка, поставити лекторам тільки одне питання:"Чий Крим, матір вашу?!" – обурився Цимбалюк.

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Засідання в УКЦ

Засідання в УКЦ

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Крім цього, в ході засідання прозвучали фрази "Російський та український національні проекти суперечать один одному і претендують на одні і ті ж території", "Кордон між народами це наша уява", "Українська мова і українська культураце все село, а все "російське"це місто".

"Логіка цих хлопців проста: тих українців, яких не дістати артилерією, Росія задушить у братських обіймах. Миротворці хр*нові", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення сильною промовою, давши зрозуміти, що Росії нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Крім того, він заявив, що розв'язавши війну на Донбасі, Росія зробила щеплення від "русского міра" решті України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Иванов Петр
Иванов Петр
Гадит на Россию, но хлеб жрет московский.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухая цимбалюшка продолжает разжигать.Я удивляюсь толерантности и терпению Москвы по отношению к этой пьяни вислоухой.Как ему ещё не дали пенделя для ускорения полета в любимую краину.Кстати,почему его поганой метлой из Мордора не выгнать?)
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Зачем ему куда то ехать, тем более по Крымскому мосту, так и в Миротворец попасть недолго) Он и из Москвы окучивает майданутых.
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