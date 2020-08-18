“Мы как к скоту к людям відносимося….”, – сказав Володимир Зеленський під час відвідування єдиного українського виробника танків – Харківського "Заводу імені Малишева" 06 листопада 2019 року, який “нова команда” Абромавичуса загнала в збиток в 420 млн. грн по результатах 2019 року.

Абромавичус, який сидів поруч, прийняв команду начальника до виконання та вочевидь, щоб робочі на Малишева більше не страждали від затримок заробітної плати та нікому не скаржилися на жахливі умови праці, вирішив добити підприємство.

Абромавичус видав наказ, яким зобов’язав "Завод імені Малишева”, незважаючи на збитки в 420 млн.грн, перерахувати за рахунок залишків обігових коштів 74 млн. грн. на утримання “директоратів" ДК "Укроборонпрому".

Офіційно це називається: “Регулярні річні (квартальні) внески підприємствучасників на утримання ДК “Укроборонпром"

Середня фактична заробітна плата на Малишева складає біля 6 тис.грн, та її не платять вчасно, тому що у робочих гроші забрали Пани “директорати”, як у кріпаків оброк.

Гроші. які Абромавичус забрав у підприємств йдуть на виплату мільйонів заробітної плати "новій команді реформаторів", деякі видатні приклади в таблиці нижче:

До речі, загальна вартість "оброку" (внесків) в 2020, визначена на утримання 219 обраних осіб, складе 688 млн.грн….