Чи залишається коронавірус в організмі назавжди: Комаровський дав відповідь

Новий тип коронавірусу COVID-19 не може залишатися в організмі людини, яка вже перехворіла ним, упродовж довгих років.

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Про це, відповідаючи на запитання про можливу схожість цього вірусу з герпесом, розповів на своєму YouTube-каналі відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, існує два види вірусів: так звані ДНК і РНК, які дуже відрізняються один від одного. Так, другі мають початок і кінець та викликають гострі захворювання.

"Тобто, якщо такий забрався всередину клітини, то рано чи пізно вона гине. Вірус виходить назовні, де його чекають антитіла і теж убивають. Клітина ж зникає, але на її місці з'являється нова", – пояснював лікар.

А ось ДНК-вірус, зазначив він, пробравшись усередину клітини може дуже довго там залишатися, але не нищить її. Такі віруси викликають тривалі хронічні хвороби.

"Наприклад, гепатит А має початок і кінець, а гепатит В може тривати довгі роки. Вірус герпесу потрапляє у клітину і може жити там роками, а коронавірус, який відноситься до РНК-вірусів, не може перетворюватися в хронічну хворобу, як і грип. Або ми перемогли коронавірус, або він нас", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники дійшли висновку, що коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до одного тижня.