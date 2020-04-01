Чи захистить маска від коронавірусу: український академік поставив крапку в суперечці

Захисні маски необхідно носити вже зараженим людям і тим, хто контактує з великою кількістю осіб. Використовувати необхідно якісне полотно, яке не пропускає вірус.

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Таким висновком поділився в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.

"З приводу застосування масок ми користуємося рекомендаціями ВООЗ. Вони кажуть, що людям, які не мають ознак захворювання, не відчувають себе хворими, можна ходити без маски. Саморобні марлеві маски не захищають від потрапляння вірусу. Але потрібно підходити до носіння масок зі здоровим глуздом", – розповів учений.

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За його словами, марлева маска, хоч і мало ефективна, але допомагає, коли людина кашляє або чхає. "Тоді вона все-таки охороняє від викиду на велику дистанцію крапель слини, які несуть із собою вірус. Така маска не дозволяє чіпати своє обличчя руками, адже вірус потрапляє в людину через очі, ніс і рот", – пояснив академік.

Він прояснив, хто зобов'язаний носити маску. "Ті люди, які починають відчувати у себе ознаки захворювання. Причому їм потрібно носити якісну маску. Також потрібно носити маску тим, хто з ними контактує. Якщо є хворий у родині, то краще його ізолювати в окремій кімнаті, щоб за ним доглядавла тільки одна людина, наскільки це можливо. А всі люди, які перебувають у квартирі, теж повинні носити маски", – поділився Комісаренко.

Також, за його словами, маски повинні носити ті, хто працює з великою кількістю людей: продавці, фармацевти в аптеках, водії громадського транспорту, поліцейські, а особливо – медпрацівники, які контактують із зараженими або хворими людьми.

"Коронавірус SARS-CoV-2 значно менший, ніж бактерії. Його розмір – близько 120 нанометрів, це трохи більше однієї десятої мікрометра. Маски існують різних типів – складні, які не пропускають віруси (вони найдорожчі), більш прості (пропускна або непропускная здатність 50 -60%) і найпростіші, які проникні для частинок розміром із вірус", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що неправильне носіння масок може спровокувати більше поширення вірусу.

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