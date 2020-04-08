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9 квітня • оновлено в 06:35
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Чи захищає від коронавірусу маска з неопрену: Комаровський дав відповідь. Відео

2.8т
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Маска з неопрену не врятує від коронавірусу, вона може тільки не дати заразити інших людей.

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Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у своєму ролику, опублікованому на його каналі в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Чи захищає від коронавірусу маска з неопрену: Комаровський дав відповідь. Відео

"Неопренова маска дуже добре всередині себе збере всі ваші шмарклі та слину. Якщо вам в ній комфортно, зручно, вона легко переться, і в ній зручно дихати, вона прекрасно допоможе хворій людині зберегти шмарклі та слину прямо в масці і не дати їм розлетітися, але від вірусу вона однозначно не врятує", – підкреслив Комаровський.

Неопрен – синтетичний, хлопкопреновий каучук. Він водонепроникний і еластичний. Як правило застосовується для виготовлення гідрокостюмів для водолазів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів, чи ефективні чорні маски від коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Хххххххаааа
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