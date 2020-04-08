Чи захищає від коронавірусу маска з неопрену: Комаровський дав відповідь. Відео

Маска з неопрену не врятує від коронавірусу, вона може тільки не дати заразити інших людей.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у своєму ролику, опублікованому на його каналі в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Неопренова маска дуже добре всередині себе збере всі ваші шмарклі та слину. Якщо вам в ній комфортно, зручно, вона легко переться, і в ній зручно дихати, вона прекрасно допоможе хворій людині зберегти шмарклі та слину прямо в масці і не дати їм розлетітися, але від вірусу вона однозначно не врятує", – підкреслив Комаровський.

Неопрен – синтетичний, хлопкопреновий каучук. Він водонепроникний і еластичний. Як правило застосовується для виготовлення гідрокостюмів для водолазів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів, чи ефективні чорні маски від коронавірусу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!