Чи захищає від коронавірусу маска з неопрену: Комаровський дав відповідь. Відео

Маска з неопрену не врятує від коронавірусу, вона може тільки не дати заразити інших людей.
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Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у своєму ролику, опублікованому на його каналі в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
"Неопренова маска дуже добре всередині себе збере всі ваші шмарклі та слину. Якщо вам в ній комфортно, зручно, вона легко переться, і в ній зручно дихати, вона прекрасно допоможе хворій людині зберегти шмарклі та слину прямо в масці і не дати їм розлетітися, але від вірусу вона однозначно не врятує", – підкреслив Комаровський.
Неопрен – синтетичний, хлопкопреновий каучук. Він водонепроникний і еластичний. Як правило застосовується для виготовлення гідрокостюмів для водолазів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів, чи ефективні чорні маски від коронавірусу.
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