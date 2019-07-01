Загрожує 12 років: поліція зловила киян-"мінерів" Харкова

У понеділок, 1 липня, детективи Харківської області зловили в Києві двох жителів столиці, яких підозрювали в масовому лжемінуванні в Харкові.

У зловмисників вилучено речові докази їх протиправної діяльності. Про це стало відомо на офіційному сайті Нацполіціі в Харківській області.

Повідомляється, що затриманих підозрюють у розсилці через мережу завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадську безпеку міста.

Поліція зловила кіевлян- "мінерів" Харкова

"За клопотанням органу попереднього розслідування стосовно підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 440 тисяч гривень", — повідомили в прес-службі поліції.

Досудове розслідування триває по ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту "Київ" затримали рейс через "мінування". Це призвело до бунту пасажирів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!