Ов, а це вже серйозніше - це вже не позірно-безневинні опитування, "нащо вам здалась ваша країна?". Нагадую: 5 рр. тому, теж напередодні Дня Незалежности, в Донецьку рішенням окупаційного уряду було знесено пам'ятник жертвам Голодомору в Сніжному - "для восстановления исторической справедливости" (sic!), повторюю свій тодішній допис:

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

19 серпня 2015 р.

"ДЕДЫУБИВАЛИ".

Чомусь згадала <...>, - як у 2012 р. "спалились" ФЕМЕН - коли так само хтиво-радісно спиляли громадського хреста по розстріляних, що стояв перед Жовтневим палацом. (Приголомшена публіка тоді вперше заговорила про те, що ФЕМЕН - фсбшний проект, і їх швиденько прибрали з України, щоб очей не муляли.)

Страшна штука - влада злочину. Ніколи кат не простить жертві свого злочину. Ніколи, і не сподівайтесь. В 3-му, 4-му, 7-му коліні - буде старатися стерти жертву з лиця землі. Це як комп'ютерна програма. Ламається - тільки покаянням.

А по Голодомору я знаю лиш один покаянний документ - спогади Льва Копєлєва, який у 1932-му їздив на села "тридцятитисячником" із загонами НКВД. І все життя потім спокутував - за німецьким зразком. Потрясаючі спогади. Тільки ніхто в нас про них не згадує, не видає, і навіть професійні борці "за украинскую русскоязычную литературу" (хоч їм-то, здавалось би, й книги в руки!) про Копєлєва чомусь мовчать, як у рот води...

А тимчасом, тут найпростіша відповідь на наївне питання "Чого хоче Путін?" - він хоче ПОМСТИТИСЬ українцям за те, що їх недобив Сталін. І кожен, у кого "дедыубивали" і хто не розірвав "закляте коло" - не пройшов через горнило копєлєвської самоочистки, - завжди підсвідомо хотітиме того самого. <...>

Тому тестовим питанням у цій війні має бути не "Чий Крим?" - а таки глибше: "Чи визнаєш Голодомор геноцидом?" Не гілки треба рубати - а корінь.

Carthago delenda est.