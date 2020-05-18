Чи відкриють в Україні пляжний сезон: Ляшко озвучив рішення МОЗ

Тимур Григоренко Суспільство 09:51, 18.05.2020 Оновлено: 12:00, 18.05.2020

Українцям дозволять відвідувати пляжі та купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому пляжний сезон в Україні буде відкрито", – повідомив він.

Пляжі в Україні

Водночас Ляшко зазначив, що, за даними вчених, у прісній воді заразитися COVID-19 досить складно. Підчепити вірус можна тільки в разі тісного контакту із зараженим.

Також головний санітарний лікар озвучив рекомендації для відвідування пляжів:

  • не відвідувати пляжі людям із групи ризику – віком понад 60 років та з хронічними хворобами;

  • дотримуватися безпечної дистанції – щонайменше 2 метри;

  • використовувати маски для обличчя;

  • дотримуватися правил особистої гігієни – мити руки, чхати та кашляти в одноразову серветку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в Києві після ослаблення карантинних заходів містяни вийшли на пляжі та в парки столиці.

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