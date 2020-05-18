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18 травня • оновлено в 12:10
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Чи відкриють в Україні пляжний сезон: Ляшко озвучив рішення МОЗ

  • Головний санітарний лікар повідомив, коли дозволять масові заходи в Україні

  • Також Віктор Ляшко назвав групу ризику найбільш піддану зараженню

  • Відзначимо, що після 22 травня карантин в Україні через COVID-19, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, буде продовжений

52.6т
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Українцям дозволять відвідувати пляжі та купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.

Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому пляжний сезон в Україні буде відкрито", – повідомив він.

Пляжі в Україні

Пляжі в Україні

Водночас Ляшко зазначив, що, за даними вчених, у прісній воді заразитися COVID-19 досить складно. Підчепити вірус можна тільки в разі тісного контакту із зараженим.

Також головний санітарний лікар озвучив рекомендації для відвідування пляжів:

  • не відвідувати пляжі людям із групи ризику – віком понад 60 років та з хронічними хворобами;

  • дотримуватися безпечної дистанції – щонайменше 2 метри;

  • використовувати маски для обличчя;

  • дотримуватися правил особистої гігієни – мити руки, чхати та кашляти в одноразову серветку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в Києві після ослаблення карантинних заходів містяни вийшли на пляжі та в парки столиці.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я пляжи
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