Чи відкриють в Україні пляжний сезон: Ляшко озвучив рішення МОЗ

Українцям дозволять відвідувати пляжі та купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.
Про це на брифінгу в понеділок, 18 травня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб НАМН. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому пляжний сезон в Україні буде відкрито", – повідомив він.
Пляжі в Україні
Водночас Ляшко зазначив, що, за даними вчених, у прісній воді заразитися COVID-19 досить складно. Підчепити вірус можна тільки в разі тісного контакту із зараженим.
Також головний санітарний лікар озвучив рекомендації для відвідування пляжів:
не відвідувати пляжі людям із групи ризику – віком понад 60 років та з хронічними хворобами;
дотримуватися безпечної дистанції – щонайменше 2 метри;
використовувати маски для обличчя;
дотримуватися правил особистої гігієни – мити руки, чхати та кашляти в одноразову серветку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня в Києві після ослаблення карантинних заходів містяни вийшли на пляжі та в парки столиці.
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