Чи шкідливо слухати музику в навушниках: учені дали відповідь

Дослідження зарубіжних учених не підтвердило помітного погіршення слуху у людей, які часто слухають музику в навушниках.

Так, дослідники з Каліфорнійського університету провели експеримент за участю більш 7 тис. молодих людей протягом 22 років, з 1988 по 2010 рік, пише "РБК". Так, в ході експерименту з'ясувалося, що навушники не несуть шкоди для здоров'я людей.

В іншому експерименті брали участь люди у віці 20-69 років. Учені зробили чотири вибірки: в 1999 і 2004 році, а потім у 2011 і 2012 році. В експерименті брали участь 3831 осіб, у яких лікарі виявили середньостатистичне зниження слуху на 2%. Учені вважають, що це результат вікових дегенеративних змін, а не наслідки від використання навушників.

Згодом слух неминуче погіршується, особливо до 70 років, кажуть вчені.

Дослідження також показали, що на здоров'я впливає не тільки рівень шуму, але і тривалість його впливу. Опитування і діагностика слуху у 280 підлітків у віці 17 років підкріплювалися аудіологічними вимірами. Вчені фіксували децибели музики, які були звичними для молодих людей.

В результаті було відзначено, що тривалий вплив гучних звуків протягом декількох років прямо пов'язаний зі зниженням порога чутності. Лікарі вважають, що це замкнуте коло: поступове погіршення слуху провокує любителя музики включати її ще голосніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення вушної сірки в зовнішній частині вуха (в зовнішньому слуховому проході) передбачене самою природою і являє собою абсолютно нормальний процес, властивий будь-якій здоровій людині.