Чи продовжать карантин в Україні: з'явився інсайд з Офісу президента

Карантин в Україні через коронавірус можуть продовжити до 16 квітня в разі потреби. Так само влада готова ввести і режим надзвичайного стану.

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Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіло джерело в Офісі президента України, коментуючи інформацію, що з'явилася в мережі. Воно наголосило, що поки такі рішення ще не ухвалювалися.

"Ми готові продовжити (карантин. – Ред.) у разі необхідності. Це обговорювалося одразу", – сказав співрозмовник.

Аналогічно влада готова діяти і з питанням введення надзвичайного стану. За словами джерела, все залежить від того, як розвиватимуться події.

Карантин в Україні "Цензор.НЕТ"

"Поки таке не ухвалювалося. Надзвичайний стан обговорювався ще на першому засіданні РНБО, як і можливість продовження карантину. Але всі ці речі ухвалюватимуть залежно від того, як складатиметься ситуація. До речі, у нас ще ніде немає надзвичайного стану, є надзвичайна ситуація", – зазначив представник ОП.

Також він додав, що зараз ведеться активна робота із закупівлі медичних масок і тестів для виявлення коронавірусу: для придбання останніх навіть домовляються безпосередньо з китайськими постачальниками.

Зазначимо, що надзвичайна ситуація передбачає режим максимальної готовності до небезпеки, координацію всіх зусиль для забезпечення безпеки. Всі системи мають бути напоготові, влада повинна організувати штаби та інформувати населення. Надзвичайна ситуація може вводитися рішенням місцевої влади.

Що стосується надзвичайного стану, то його може ввести своїм указом лише президент, а затвердити зобов'язана Верховна Рада. Цей режим передбачає комендантську годину, тотальну перевірку документів, обмеження роботи ЗМІ та інше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що Україна тільки почала вводити карантинні заходи через коронавірус, але надалі їх можуть ще більше посилити.

Нагадаємо, карантин в Україні ввели в усіх регіонах 12 березня. Тоді влада оголосила, що попередня дата його закінчення – 3 квітня.

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