Останнім часом дуже часто в суспільстві підіймається тема води в Крим.

При цьому, навіть патріотично налаштовані люди говорять російськими наративами.

"Там українці. Треба підтримувати своїх".

З одного боку – все вірно.

Але є "але".

Згідно міжнародного права, країна, яка здійснила акт агресії щодо іншої країни та окупувала територію, зобов‘язується піклуватися про мешканців окупованих територій.

Але це не все.

Протягом шести років кримські татари зазнають переслідувань.

Бо вони підтримують Україну та не визнають того, що у них знову, як у 1944 році, вкрали батьківщину. Кожного місяця oкупанти викрадають, садять до в‘язниці людей, які називають речі своїми іменами. І навіть попри це вони є громадянами України, які проти подачі води на півострів.

А знаєте чому?

Тому що за ці шість років окупанти перетворили курорт на військове містечко.

Дітей масово примушують вступати до юнармії, примушують їх батьків таким чином проявляти лояльність.

Школи – це режимний об‘єкт, який охороняє росгвардія.

Так от, юнармія – це аналог гітлерюгенду, де дітям ломають психіку і роблять їх фанатичними зомбі, які поповнюють ряди росгвардії – аналог військ СС в Німеччині на початку минулого сторіччя.

Я думаю, не треба нагадувати, які вояки були самими фанатичними під час Другої світової?

То кому ми будемо подавати воду?

Воякам ворожої армії, які використовують кожну можливість, аби зробити себе сильнішими?

Тим, хто буде йти в перших шеренгах вбивати українців?

Громадяни, які підтримують Україну на окупованих територіях розуміють ситуацію, і дають нам шанс стати достатньо сильними, чекаючи на звільнення від аресора. Вони там тримають наш тил – і ми це знаємо. Крим ми повернемо.

І, я вважаю, що українці, які потерпали від нестачі води на півострові, будуть в перших рядах серед тих, хто буде відновлювати інфраструктуру, яку зруйнували представники країни, після якої, куди не глянь, випалена пустеля.

Нам з кожним днем треба ставати сильнішими і тиснути на окупантів через всі можливі канали.

Створюючи для них умови, коли земля під ногами горить. А як буде горіти земля, то згорить і скажена бензоколонка.

Крим – Україна

Донбас – Україна!

А також нагадуємо, вєлікій русскій пісатель А.П.Чєхов, писав, що і Таганрог – Україна.

Не будуть же вони сперечатися з цим, коли розваляться на окремі князівства.