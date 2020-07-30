Чи повернеться в Держпродспоживслужбу звільнений раніше перший заступник Андрій Жук?

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З 23 жовтня 2019 року, після звільнення голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи і його першого заступника Андрія Жука, ця структура залишається без вищого керівництва. Спроби провести конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби, здійснені кілька місяців тому, виявилися безуспішними: його переможець, екс-глава цієї служби Сергій Глущенко, якого до призначення після співбесіди рекомендував тодішній міністр економіки Тимофій Милованов, так і не був затверджений Кабміном через постійне невключення цього питання до порядку денного засідань уряду. В результаті Сергій Глущенко отримав посаду в Мінекономіки, а ДПСС так і продовжила роботу без керівника.

До сих пір не було проведено з незрозумілих причин і конкурс на нового першого заступника голови служби.

А під приводом епідемії коронавірусної хвороби урядом було прийнято рішення призначати керівників державних служб і організацій без проведення конкурсу, виключно за співбесідою – що різко засудили в Єврокомісії.

Зокрема, міні-конкурс без пояснення причин скасування результатів попереднього конкурсу, був оголошений в липні і для претендентів на те, щоб очолити Держпродспоживслужбу.

Днями в засобах масової інформації з'явилася інформація щодо кандидатів, які претендують зайняти вакантні посади глави і першого заступника глави ДПСС. Так, в керівники служби, за даними ЗМІ, мітять Спіріна, Каплієнко, Супіханов, Величко. А посаду першого заступника хочуть зайняти Мороз, Проскурін, Данченко, Білогрищенко, Мельник, Черниш і звільнений в жовтні 2019 року з цієї посади Андрій Жук.

У зв'язку з цим хотілося б нагадати, чому пан Жук був звільнений з Держпродспоживслужби.

Його звільненню передувала низка подій, які наштовхують на думку, що перший заступник глави ДПСС може бути причетний до побудови корупційних схем і зловживання службовим становищем, він також був помічений у систематичному нехтуванні положеннями трудового кодексу.

Зокрема, OBOZREVATEL і ряд інших ЗМІ писали, що:

- Володимир Лапа і безпосередньо Андрій Жук проводили тендери, переможцем яких часто ставало ТОВ "Дніпропетровська фармацевтична компанія", яке є дистриб'ютором в Україні продукції французької компанії "ID VET GENETICS SAS". При цьому цінові пропозиції "Дніпропетровської фармацевтичної компанії" часом значно перевищували відповідні ціни на ринку і пропозиції інших учасників тендерів Держпродспоживслужби. При цьому від очікуваної вартості закупівель вони відрізнялися на незначні суми.

Зафіксовані випадки, коли організатори тендерів ДПСС відмовляли в участі в торгах компаніям з більш вигідними пропозиціями з надуманих причин. Один з таких випадків стався при визначенні переможців тендеру із закупівлі наборів для виявлення антитіл до бруцельозу, що проходив 21 серпня 2019 року. Тоді переможцем була визнана "Дніпропетровська фармацевтична компанія" з пропозицією в 1 млн 707 тисяч гривень, тоді як іншому учаснику торгів, ТОВ "НКП "Діапроф-Мед", яка виставила ціну в 822 тисячі 900 грн, відмовили в участі через формальні причини. Це згодом підтвердив своїм рішенням Антимонопольного комітету України, який скасував результати цього тендеру.

Відомо також про аналогічні випадки. Зокрема, закупівля вакцин від сказу за завищеними цінами навіть привернула увагу детективів НАБУ. За даними ЗМІ, створена за участю керівництва ДПСС корупційна схема завдала державі збитків в розмірі 6 млн гривень: кошти, виведені через фіктивні фірми, між учасниками схеми, як писали ЗМІ, нібито розподіляв пан Жук.

- Пан Жук також може бути причетний до спроби вивести з державної власності будівлю "Центру охорони здоров'я тварин" площею майже 800 кв.м за адресою: м Київ, вул. Салтикова-Щедріна, 2. Незважаючи на те, що "Центр охорони здоров'я тварин" ще не завершив процедуру ліквідації, пан Жук поставив свій підпис під відповіддю на запит Фонду державного майна, де зазначив, що не заперечує проти того, щоб будівля була віддана в оренду на 5 років приватній фірмі – ТОВ "Спадок країни". За твердженням потенційного орендаря, в цьому приміщенні він збирався облаштувати музей прикладного мистецтва.

При цьому у відкритих джерелах немає жодної згадки про проведення конкурсу з надання цього приміщення в оренду. А саме ТОВ "Спадок країни" до 9 квітня 2019 року мало іншу назву - ТОВ "ТД Евронапрям". І спеціалізувалася не на "Музейній діяльності", а на "неспеціалізованій оптовій торгівлі". А вже 10 квітня "ребрендована" компанія звернулася з проханням надати їй в оренду будівлю ветклініки на Печерську - "під музей".

Засновником цієї компанії зі статутним фондом 1 тис.грн, як вдалося з'ясувати журналістам OBOZREVATEL, є дружина заступника голови ФДМ Євгена Асташева – Олена Древетняк.

Всі ці обставини наводять на думку, що будівлю і землю на Салтикова-Щедріна могли готувати до подальшого виведення з держвласності і приватизації.

- На дії Андрія Жука на посаді першого заступника голови ДПСС неодноразово скаржилися співробітники різних структурних підрозділів служби. Серед основних звинувачень – корупція, тиск і понад 40 незаконних звільнень працівників протягом останніх 2 років. Серед звільнених – інваліди, матері-одиначки, люди, що знаходилися у відпустках по догляду за дітьми. При цьому Лапа і Жук ігнорували рішення судів, які зобов'язували відновити незаконно звільнених працівників на посадах.

Разом з тим пан Жук, за свідченням представників трудових колективів різних підрозділів Держпродспоживслужби, нібито призначав на посади людей без необхідного досвіду і компетенції, що призводило до зниження ефективності роботи служби і до поступового згортання наукової та лабораторно-діагностичної діяльності цієї структури.

- Уже після звільнення Лапа і Жук, за даними активістів ГО "Стоп корупції", призначили головою ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Андрія Бабарука, який до цього виконував обов'язки начальника. Призначення відбулося ще до проведення обов'язкового конкурсу на цю посаду. А сам Бабарук, за даними ЗМІ, є фігурантом двох кримінальних проваджень за статтями 368 "Хабар" і 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". У рамках розслідування можливої корупційної діяльності Бабарука співробітники ДБР незадовго до його призначення проводили обшуки в приміщенні ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Крім того, за даними активістів громадської організації "СтопКор", при Бабаруку в області начебто була створена корупційна схема, за якою підприємці платили керівництву місцевої філії ДПСС за те, щоб ті не перевіряли якість і безпеку продуктів, що реалізуються на ринках міста. Також активісти володіють інформацією, що за своє призначення Бабарук заплатив особисто Жуку 50 тисяч доларів.

Просимо звернути увагу на перераховані вище обставини – і з більшою увагою розглянути можливість повернення Андрія Жука в ДПСС, на посаду, з якої він був звільнений восени 2019-го. А також ініціювати перевірку можливої причетності екс-чиновника до протиправних дій за всіма перерахованими епізодами.