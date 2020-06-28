Чи потрібно носити маски на пляжі: Степанов пояснив ситуацію

На пляжах в Україні, які дозволено відвідувати, головне дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра. Носити маску на відкритому повітрі, не перебуваючи у великому скупченні людей, не обов'язково.

Про це на брифінгу в неділю, 28 червня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"При дотриманні соціальної дистанції на пляжі користуватися масками не обов'язково. Якщо перебуваючи на пляжі є велика кількість людей, то для дотримання запобіжних заходів потрібно користуватися масками", – зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український епідеміолог розповів, що перебувати в громадському транспорті в Україні, надівши захисну маску, неможливо через високу температуру повітря.

Відзначимо, що станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.